Удачливые Тельцы, Весы-лидеры и разочарование Водолеев: гороскоп на 10 мая

Астрологический прогноз на пятницу от салона «Мандрагора»
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Гороскоп. Фото: pixabay.com

У ОВНОВ — период обретения мудрости и получения знаний из самых разных, порой довольно странных, источников. Лучше подождать с крупными покупками и финансовыми операциями, которые внушают хоть какие-то сомнения. Можно провести однодневное голодание.

У ТЕЛЬЦОВ удачный день для командировок, встреч, расширения круга общения. Однако есть опасность впасть в заблуждение относительно чьих-то намерений. День проверяет на прочность и личные отношения.

К БЛИЗНЕЦАМ может проявить повышенный интерес особа противоположного пола. Интересные переживания ждут тех, кто любит путешествия и развлечения. Домашние дела отойдут на второй план.

РАКИ, избегайте критики, обсуждая чужие поступки. Полезно покаяние и прощение. Запланируйте на выходные вылазку на природу, поход в гости или сауну: объедините вокруг себя тех, кто вам дорог!

Многие ЛЬВЫ находятся сейчас в поиске новых впечатлений и склонны чуть ли не каждую минуту переключаться с одного дела на другое. Обучение музыке доставит массу удовольствия. Попробуйте приготовить сегодня какое-нибудь новое блюдо.

ДЕВЫ, вам следует отдать предпочтение собственным незаконченным делам, не вникая пока в проблемы окружающих. Возможны протесты со стороны близких, которым покажется, что вы не обращаете на них внимания. Не позволяйте сбить себя с толку!

Многие ВЕСЫ склонны сегодня лидировать на работе и в общественной сфере. Хорошее время для повышения квалификации и знакомства с новой техникой, освоения компьютерных программ. Возможно, придется спешно решать денежный вопрос.

У СКОРПИОНОВ удачно протекают рекламные мероприятия, дальние поездки, взаимодействие с зарубежными партнерами. Показано участие в вечеринках, различных играх, где вы сможете дать выход накопившейся энергии.

У СТРЕЛЬЦОВ подходящее время для того, чтобы поработать с литературой. Сумейте уловить то, что поможет в будущем развить ваше дело. Будут иметь успех реклама, выступления, продвижение личных идей.

КОЗЕРОГАМ на выходные хорошо запланировать праздник за городом. Выберетесь на дачу, а еще лучше – организуйте путешествие по новым местам. Хорошо употреблять в пищу различные лекарственные растения, пить больше чистой воды.

ВОДОЛЕИ способны разочароваться в своих компаньонах или в том, чем занимались в последнее время сами. Не ограничивайте себя служением какой-то одной идее: разрабатывайте сразу несколько направлений, и где-нибудь вам обязательно повезет!

РЫБЫ, обеспечьте себе удобное рабочее место, сократите каналы, по которым уходит энергия. Отправляясь в поездку, возьмите с собой в попутчики проверенного человека. Благоприятный день для косметических процедур.

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