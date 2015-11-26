Приобретение Львов, невозмутимые Скорпионы и поездка Козерогов: гороскоп на 12 мая

Астрологический прогноз на воскресенье от салона «Мандрагора»

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНЫ, начиная новое дело, могут рассчитывать на поддержку окружающих. День особенно хорош для строительства, обустройства дома, дачного участка. Принимая важное решение, убедитесь в том, что владеете полной информацией по данному вопросу.

У ТЕЛЬЦОВ самое время для задушевных бесед в кругу приятных людей. Подходящее время для путешествий, вылазок на природу и посещения родственников. В личной жизни некоторым Тельцам не хватает заинтересованности в делах партнера.

БЛИЗНЕЦАМ пришла пора обратить внимание на свой способ проведения выходных. День подходит для активного отдыха, занятий спортом, загородных прогулок. Полезно закаливание, обливание холодной водой.

У РАКОВ появляется прекрасная возможность реализовать сложные проекты. Постарайтесь спланировать время и силы так, чтобы все успеть. Внешний вид и чувственные удовольствия будут иметь большое значение и для вас, и для ваших близких!

ЛЬВЫ могут совершить удачное приобретение. Однако действия других могут вывести вас из равновесия. Многих все привычное будет раздражать или вызывать скуку. Не стоит сегодня принимать участия в том, что вам не нравится!

ДЕВАМ рекомендуется практиковать очищение души и тела, освобождаться от шлаков и негативных эмоций. Энергия Вселенной направлена сейчас на расширение: используйте этот шанс, чтобы сделать свое сознание более восприимчивым и позитивным.

ВЕСЫ творческих профессий будут ощущать душевный подъем. Вы имеете возможность не только принять какое-то важное решение, но и привести его в исполнение. Некоторые решат разнообразить свой гардероб или приобретут что-то ценное для дома.

Интересная информация придет к СКОРПИОНАМ. При любых обстоятельствах сохраняйте невозмутимость, не изменяя своей цели. Для прогулки хорошо отправиться в лес или на берег моря.

СТРЕЛЬЦЫ, постарайтесь быть мягче в спорах сегодняшнего дня. Ваши слова и так оказывают на окружающих сильное воздействие: незачем делать его гипнотическим. Развивайте наблюдательность, способность косвенно влиять на ход событий.

У КОЗЕРОГОВ может осуществиться долгожданная поездка, удачно складываются дела, связанные с заграницей. Что касается здоровья – следуйте мудрости собственного организма, прислушивайтесь к собственной интуиции относительно того, что вам подходит, а что вносит дисбаланс.

ВОДОЛЕЯМ, может статься, придется взять на себя дополнительные обязательства. Несмотря на трудности и, возможно, некоторый внутренний протест, идет укрепление связей, и вы выходите на новый уровень. Особенно успешно пройдет взаимодействие с лицами противоположного пола.

У РЫБ могут проявиться разнообразные способности, успех ждет при выступлениях, сочинении текстов. Покупки и приобретения будут удачными. Не забывайте, что для восстановления сил необходим достаточный сон и качественное питание.