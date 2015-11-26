«Люди с чемоданами, горите вы в аду»: приморцы об авиакатастрофе в Шереметьево

Пользователи соцсетей комментируют страшную трагедию, произошедшую с самолетом Superjet 100

Ужас, соболезнования и возмущение – так отреагировали жители Приморья на страшную авиакатастрофу в аэропорту Шереметьево, в которой погиб 41 человек, сообщает ИА PrimaMedia.

Самолет Sukhoi Superjet-100 "Аэрофлота", следовавший из Шереметьево в Мурманск, из-за технической неисправности вернулся в Москву и при посадке загорелся. Погиб 41 человек. Люди, которые находились в "хвосте" самолета, не смогли выбраться, потому что некоторые сидевшие впереди пассажиры после жесткой посадки пытались достать свои вещи из багажных полок, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Авиакатастрофа не оставила равнодушным никого. С самого утра приморцы оставляют многочисленные комментарии в соцсетях, многие из них возмущены поведением пассажиров, которые доставали свои вещи с багажных полок.

"Люди с чемоданами, горите вы в аду. Думать надо о других, а не о своих трусах и паспортах. Всё утро плачу"; "Какой ужас!!! Вещи стали дороже жизни!"; "Ком в горле встал... Господи как страшно"; "Те кто спаслись вместе с сумками, вы этот "груз" будете тащить до конца жизни".

Причина пожара на борту пока неясна. Как пишет ТАСС, пилоты подтвердили, что в самолет во время полета ударила молния. Источник "Интерфакса" сообщает, что пожар начался уже на земле, при неудачной посадке — самолет совершил посадку с первого раза, но на середину полосы, после чего ударился носом о полосу и загорелся. Предполагается, что элементы стойки шасси могли попасть в двигатель. "Аэрофлот" в официальном заявлении подтвердил информацию о возгорании двигателя после посадки. Следственный комитет возбудил уголовное дело.