Коллекторы просят доступа к телефонам должников

таким образом они планируют решить проблему звонков гражданам, не бравшим кредита

"Национальная ассоциация коллекторских агентств" (НАПКА) хочет получить доступ к телефонам должников, которые указаны в единой системе идентификации и аутенфикации (ЕСИА). С соответствующим предложением НАПКА обратилась в Госдуму. Таким образом коллекторы планируют решить проблему звонков гражданам, чьи номера заемщики ошибочно или преднамеренно указали в анкетах, пишут "Известия".

Госдума два месяца назад приняла в первом чтении поправки в закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма". Их цель — создание единой информационной системы проверки сведений об абоненте, чтобы номера граждан не использовались несанкционированно. Пользователями такой системы могут стать Центробанк, банки и операторы платежных систем и услуг платежной инфраструктуры.

Нормой в новых поправках считается обязательное согласие абонента на возможную проверку, что по мнению коллекторов может создать новые проблемы. Они предлагают дать возможность предоставления абонентом согласия на проверку конкретным лицом данных о принадлежности абоненту телефонного номера на портале госуслуг. Таким образом, считают в СРО коллекторов, можно урегулировать некоторые спорные моменты, которые возникают в процессе их деятельности, поэтому предложенные ей поправки нужно учесть при подготовке законопроекта ко второму чтению. По мнению взыскателей, прежде всего, это позволит избежать ситуации, когда коллекторы или кредиторы беспокоят третьих лиц.

Анализ обращений в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), курирующей деятельность коллекторов, жалобы от людей, которым поступают звонки с требованием вернуть кредит, которого они не брали, входят в тройку лидеров.

Эксперты считают, что подобная мера повлечет за собой риски в отношении защиты персональных данных. По их мнению, идентифицировать телефонный номер следует на уровне банка при выдаче кредита.

Другой проблемой является отсутствие полной верифицированной базы мобильных номеров даже у операторов связи. Кроме того, зачастую граждане не указывают свои телефонные номера на портале госуслуг, а при регистрации используют адрес электронной почты или номер СНИЛС.

Егор Тараруев