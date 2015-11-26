Мусоровоз протаранил здание во Владивостоке

Водитель спецтехники в результате ДТП сломал ногу, его госпитализировали (ФОТО)
Происшествия 12:14
Мусоровоз. Фото: ГИБДД

Мусоровоз въехал в дом №28 на улице Фонтанная во Владивостоке. В результате ДТП водитель спецтехники сломал ногу, его госпитализировали, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку.

Установлено, что 50-летний водитель микрогрузовика двигался по улице Фонтанная в направлении Алеутской. В какой-то момент мужчина потерял управление и совершил съезд с проезжей части.

Мусоровоз

Мусоровоз. Фото: ГИБДД

Прибывшие на место происшествия врачи скорой медицинской помощи госпитализировали пострадавшего в ВКБ№2 города Владивосток с переломом ноги.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются обстоятельства автоаварии.

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