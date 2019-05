Готовьте шорты и футболки: синоптики пророчат летнюю погоду на неделе

В большинстве российских регионов температура поднимется до 29 °C

Тепло. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Резкое повышение температуры до летних значении произойдет во многих российских регионах, сообщает Гидрометцентр России. Несмотря на осадки в некоторых областях, праздничные дни будут теплыми, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Неделя в столице начнется с +25 C. Ветер южный, юго-восточный. Во вторник, 7 мая, тоже хорошая летняя погода, переменная облачность, ночью +13C, днем до +26 C. В среду, 8 мая, возможен дождь, гроза, понижение температуры воздуха до +17-19 C, сообщает "РГ".

Теплая погода ожидается на 9 и 10 мая.

В Ленинградской, Новгородской и Псковской областях сильный дождь с грозой. Днем 12-17 C. В День Победы, 9 мая, в Санкт-Петербурге воздух прогреется максимум до +14 C. А на севере — в Вологодской области — неделя начинается с 26— градусный жары.

До +26C ожидается 8 мая в Ростовской области, возможны дожди. В Саратовской области неделя начнется с ливней.

Несмотря на дождь с грозой в Краснодарском и Ставропольском краях, температура воздуха продолжит повышаться. В отдельных южных районах ожидается до +29 C. В районе Анапы и Геленджика до +20 C, в Сочи — до плюс 25 C.

Выше 20 C тепла поднимутся столбики термометров и на Урале. Жители Свердловской области ощутят все +25 C. В Пермском крае: 18-23 выше нуля. На южном Урале — в Челябинской и Курганской областях — 23-28 C тепла.

В Архангельской области температура повысится до +21 C.

Тепло и в Омской области: до 25 C тепла, без осадков.

В Красноярском крае — 18-23 выше нуля. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае без осадков и тоже тепло -до +25 C.

В Приморье в понедельник, 6 мая, жители еще не почувствуют летнего тепла. Однако уже во вторник, 8 мая, будет уже до +27 C.

В Якутске плюс 2-4 C. В Амурской области на юге до +17C, на севере 10-15 C. На юге Хабаровского края до +14 C.

Жанна Оболенская