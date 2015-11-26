100 лет со дня рождения поэта: Васильевские чтения пройдут на ЛиТР-2019

Мероприятие состоится 17 мая в Приморском отделении Русского географического общества (ул. Петра Великого, 4)

Павел Васильев. Фото: Предоставлено организаторами

Павел Васильев — русский советский поэт, родоначальник "героического периода" в русской литературе — "эпохи побеждающего в человеческой душе коммунизма". Поэзия Васильева исполнена самобытной образной силы. Сказочные элементы сочетаются в ней с историческими картинами из жизни казачества и с революционной современностью. Сильные личности, мощные звери, жестокие события и многоцветные степные ландшафты — всё это смешивается и выливается у него в экспрессивные, стремительные сцены в стихах с переменным ритмом. Васильевские чтения (12+) состоятся в рамках фестиваля "Литература Тихоокеанской России"(6+) 17 мая в Приморском отделении Русского географического общества (ул. Петра Великого, 4).

Член Союза писателей СССР (России), автор очерков и литературно-публицистических статей о Павле Васильеве Владимир Тыцких отметил, что организация Васильевских чтений в рамках фестиваля представляется не просто глубоко обоснованной, но и необходимой.

— Во-первых, этого требует масштаб личности и уникальность творческого наследия поэта. Во-вторых, Приморский край, Владивосток стали важнейшей вехой в судьбе Павла Васильева. Именно во Владивостоке состоялись и первая публикация стихотворений 16-летнего юноши, и публичные выступления никому до той поры неизвестного автора, которые позволили ему осознать свои силы, поверить в свое предназначение и во многом предопределили дальнейшую творческую судьбу. Васильев дважды побывал на берегах Тихого океана, вдохновивших его на создание произведений, вошедших в золотой фонд дальневосточной литературы. Символично, что Васильевские чтения пройдут в юбилейном году – в декабре 2019-го исполнится 110 лет со дня рождения поэта, — поделился своим мнением Владимир Тыцких.

Васильевские чтения пройдут 17 мая в Приморском отделении Русского географического общества, ул. Петра Великого, 4. Время мероприятия: 12.00-13.30 и 14.00 – 15.30. С полной программой фестиваля можно познакомится здесь.

Напомним, что фестиваль "Литература Тихоокеанской России" пройдет 16-18 мая в историческом центре Владивостока. В этом году ЛиТР (6+) соберет главные силы, как художественной литературы, так и литературы нон-фикшн. Жителей и гостей Приморского края ожидают дискуссии, круглые столы, встречи с писателями, драматургами, авторами и издателями разной жанровой и стилевой направленности, а также других видов искусства (театра, изобразительного искусства, сетевой литературы и рэпа). Основные активности мероприятия пройдут на площадках, которые расположены в непосредственной близости к Адмиральскому скверу города Владивостока. Это музеи, театры, библиотеки, книжные магазины, учреждения культуры.

Любой желающий может бесплатно принять участие в фестивале, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

Фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва). Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Крылья фестиваля — Авиакомпания "Россия".

Сайт фестиваля — litrfest.ru, новости фестиваля также доступны в Facebook и Instagram @litrfest.