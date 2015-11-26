Его участников протестируют на знание истории Великой Отечественной войны

"Единая Россия" проведет "Диктант Победы" 7 мая. Фото: скриншот сайта

В "Единой России" завершили регистрацию площадок, на которых 7 мая состоится Всероссийский "Диктант Победы" (12+), посвященный событиям Великой Отечественной войны и приуроченный к 74-летию Великой Победы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

В Приморском крае диктант пройдет в 16.00 на четыре площадках: в Дальневосточном федеральном университете, Владивостокском государственном университете экономики и сервиса, Морском государственном университете имени Невельского во Владивостоке, а также в школе №25 Уссурийска.

Диктант будет состоять из 20 вопросов на знание истории войны, в том числе конкретных войсковых операций, и пройдет на 1233 площадках в России и 23 зарубежных странах. Ожидается, что участие в нем примут более 50 тысяч человек. Об этом сообщил координатор партийного проекта "Единой России" "Историческая память", депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Мы завершили прием заявок от регионов и сформировали единый список площадок. В итоге диктант пройдет на 1233 площадках: из них 1189 находятся на территории нашей страны и еще 44 – в зарубежных государствах. По нашим подсчетам, количество участников "Диктанта Победы" должно превысить 50 тысяч человек, но никаких границ заранее мы не ставим, потому что участие абсолютно добровольное", – сказал парламентарий.

Итоги "Диктанта Победы" появятся на официальном сайте проекта в День России, 12 июня. Всю дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 8 (423) 292-46-49.

Партийный проект "Историческая память" следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Сегодня в России насчитывается более 90 тыс. памятников федерального, регионального и местного значения, причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта. Партпроект осуществляет контроль за их реставрацией, привлекая к активному сотрудничеству общественников, которые оперативно указывают на те или иные недостатки в работе. Кроме того, партпроект ведет специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне. В рамках этого направления в регионах реализуются такие проекты, как "Защитникам Отечества посвящается…", "Вахта памяти", "Диктант Победы", "Свеча памяти" и многие другие.