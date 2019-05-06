Подробности катастрофы российского авиалайнера: экипаж, пассажиры и очевидцы о трагедии

В результате происшествия погиб 41 человек (ВИДЕО)

Авиалайнер выгорел полностью. Фото: Скриншот видео Следственного комитета

Пилоты, пассажиры и очевидцы рассказали свою версию произошедшей накануне катастрофы в аэропорту Шереметьево. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100 пятого мая совершил аварийную посадку из-за неисправности. Во время приземления лайнер загорелся. По данным Следственного комитета, в результате происшествия погиб 41 человек.

По словам пилотов, после взлета в самолет попала молния, отказала автоматика, после чего было принято решения вернуться в аэропорт вылета. Эта версия совпадает с рассказанным пассажирами. Один из пассажиров лайнера раскрыл РЕН ТВ подробности ЧП. По словам молодого человека, молния попала рядом с судном, после чего самолет закружило. Командир воздушного корабля по громкой связи сообщил пассажирам, что принял решение вернуться в Шереметьево.

Дальше началось самое страшное. Во время посадки у самолета отломились шасси, они пробили топливные баки.

"Мы три раза подпрыгнули, и на втором разе начался пожар", — рассказал выживший пассажир сгоревшего лайнера.

В это время аэропорт работал в штатном режиме: транслировались объявления о выходе на посадку, в залах ожидания царило безмятежное спокойствие, поделился с журналистами РГ очевидец трагедии, ожидавший посадку на рейс до Праги. Мужчина рассказал, что вместе с другими пассажирами прошел процедуру проверки посадочного талона, вышел из терминала и оказался в лестничном холле, откуда следовало спуститься к автобусу. В этот момент небо на горизонте, в полукилометре от здания терминала, застил черный дым. Порой были видны языки пламени.

У работников аэропорта, проводивших регистрацию — возникла версия, что загорелся небольшой частный самолет, прошел слух об одном погибшем. Вскоре были отменены все вылеты и посадки, но деталей никто не знал. Тогда еще никто не мог представить масштабов развернувшейся авиакатастрофы.

После случившейся трагедии СМИ и паблики начали транслировать самые разные сценарии происходившего в аварийно приземлившемся самолете. Утверждалось и то, что большая часть пассажиров погибли из-за того, что эвакуации, якобы, мешали несознательные пассажиры, спасавшие первым делом свою ручную кладь.

Telegram-канал Baza опубликовал комментарий бортпроводницы горевшего авиалайнера, которая помогала спастись пассажирам.

"Когда самолет остановился, эвакуация началась сразу же. Был виден пожар. Все орали, что мы горим. Но внутри самолета пламени не было. Это уже потом пассажиры рассказали, что от жара плавились иллюминаторы. Я уже никого не видела... Я выталкивала ногой дверь и толкала пассажиров. Чтобы они не задерживались на эвакуации. Прямо каждого за воротник".

СМИ пишут, что еще один бортпроводник Максим Моисеев до последнего героически боролся за жизнь пассажиров. Оставаясь внутри самолета, он также выталкивал выживших людей по надувному трапу. И, надышавшись газом, потерял сознание. Он погиб, как и большинство пассажиров.

Как сообщили в компании — производителе лайнера "Гражданские самолеты Сухого", самолет выгорел полностью. "Аэрофлот" опубликовал список выживших на своем сайте. Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис объявил в регионе трехдневный траур. По факту крушения лайнера возбуждено уголовное дело.

Это уже вторая катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100. Первая произошла в 2012 году в Индонезии, когда из-за ошибки пилота SSJ 100 врезался в гору, погибли 45 человек.

В материале использовано видео Следственного комитета РФ, из группы sputnik_estonia, Instagram и telegram-канала Baza.

Анна Кольцова