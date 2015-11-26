Полумарафон «ЗаБег» снова объединит спортсменов России

19 мая десятки тысяч людей со всей страны стартуют в одно время, вне зависимости от часовых поясов
Спорт 16:45
Забег. Фото: предоставлено организаторами

Вот уже в третий раз пройдет Всероссийский полумарафон с синхронным стартом "Забег" (6+). 19 мая 2019 года десятки тысяч людей со всей страны стартуют в одно время, вне зависимости от часовых поясов. На этот раз полумарафон пройдет в 18 городах, новыми участниками станут: Тула, Пермь, Углич, Курск и Старый Оскол. Бегунам предстоит преодолеть дистанцию в 21, 10 или 5 км. Для детей организаторы приготовили 2-километровую трассу, которую самые юные бегуны смогут пройти вместе с родителями, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Город, победивший в полумарафоне, завоюет почётный титул беговой столицы России. В прошлом году ею стала Казань, новый чемпион определится после проведения полумарафона.

Выбор победителя будет проводиться на основе трёх критериев:

  • Среднего показателя дистанции, преодолённой всеми участниками города
  • Соотношения участников "ЗаБега" к общему населению города
  • Средней скорости бега участников "ЗаБега"

По в 2017 году Владивосток занял 2 место, в 2018 году почетное 3 место.

Забег

Забег. Фото: предоставлено организаторами

"ЗаБег" — это не просто полумарафон, но и масштабное спортивное мероприятие со множеством развлечений в фан-зоне: концертной программой, выставкой спортивного питания, экстрим— и фаер-шоу, фотозоной, фудкортом, светошумовым представлением и многим другим.

В этом году во Владивосток прилетит пробежать дистанцию в 21,1 км основатель и руководитель проекта "Лига Героев" (организатор полумарафона "Забег" и гонки с препятствиями "Гонка Героев") Ксения Шойгу.

Синхронный старт — одна из уникальных особенностей Всероссийского полумарафона, которая сделала проект одним из самых масштабных спортивных событий в стране, а также позволила подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса.

"ЗаБег" докажет, что время и расстояние не имеют значения, когда речь заходит о десятках тысяч людей, объединенных любовью к спорту и стремлением к новым вершинам.

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