Шесть молодых докторов пришли в родильный дом Владивостока

Коллектив роддома №3 пополнили выпускники Тихоокеанского государственного медицинского университета

Врачи. Фото: предоставлено родильным домом №3

Шесть молодых докторов – недавних выпускников Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ) – влились в коллектив родильного дома №3 Владивостока. Молодые специалисты не просто пополняют кадровый состав, но и значительно его обновляют и омолаживают. Еще несколько сотрудников совмещают обучение в вузе с работой в медучреждении в качестве младшего и среднего персонала, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Главный врач роддома Светлана Сагайдачная рассказала, что штат учреждения пополняется ежегодно.

"Это происходит благодаря приходу новых кадров. При этом важно то, что роддом привлекает не только опытных специалистов, но и их начинающих коллег – инициативных, целеустремленных и перспективных", – отметила она.

Средний возраст врачей в роддоме №3 сегодня равен 44,5 годам.

"Это, пожалуй, самая благоприятная возрастная категория и очень хороший показатель. Он говорит о том, что коллектив родильного дома №3 находится на пике трудовой активности, усиленной накопленными теоретическими знаниями, хорошей практикой и, соответственно, высокой квалификацией", – подчеркнула главный врач.

Недавние выпускники медицинского университета сегодня оказывают помощь пациентам различных структурных подразделений роддома – женской консультации, отделения новорожденных и детской реанимации, гинекологического отделения и Центра сохранения беременности. Почти все они проходили интернатуру или ординатуру на кафедре акушерства и гинекологии ТГМУ, клинической базой которой является "третий" роддом Владивостока. А некоторые свой трудовой стаж в медучреждении начали еще во время обучения в вузе, совмещая получение теоретических навыков с практическим погружением в профессию.

Так произошло и у Валерии Казаковой. Эта 26-летняя девушка сегодня не просто начинающий доктор, врач акушер-гинеколог. Она по-настоящему ценный кадр гинекологического отделения родильного дома №3, к коллективу которого Валерия Юрьевна присоединилась еще будучи студенткой – в качестве медицинской сестры. Молодой специалист признается, что с самого детства ее привлекало искусство врачевания. Правда, совсем ребенком она мечтала о том, чтобы стать ветеринаром и лечить зверей, однако позже ее желание несколько трансформировалось.

Уже в 9 классе она сделала свой выбор. Перед глазами был пример мамы – врача неонатолога.

"Не было у меня колебаний и по поводу дальнейшей специализации. На втором курсе я решила, что это будет “акушерство и гинекология” – сфера деятельности, которая синтезирует в себе терапию с хирургией. Кроме того, мне кажется, что профессия врача акушера-гинеколога прекрасно подходит для девушки", – говорит Валерия.

Что касается работы в "третьем" роддоме Владивостока, то это еще одна, уже взрослая, мечта Валерии.

"Когда я была студенткой четвертого курса, я постоянно узнавала что-то новое и интересное об этом учреждении. Этот роддом был всегда на слуху в связи со своими достижениями – приобретением особенного оборудования, проведением какой-то уникальной операции, оказанием помощи необычным пациентам, а потому был наделен некой элитарностью. И, конечно, мне очень хотелось здесь трудиться, и именно в отделении гинекологии", – делится молодой специалист.

По окончании четвертого курса Валерия Казакова, как и мечтала, стала работать в гинекологическом отделении родильного дома №3. Пока в качестве медсестры. Но уже после получения в 2017 году диплома врача, к слову, диплома "с отличием", она пополнила штат высшего медицинского персонала учреждения. Эта влюбленная в профессию девушка, молодой доктор с обаятельной улыбкой и сосредоточенным взглядом, которую невероятно ценят и любят старшие коллеги и пациенты, консультирует и лечит больных, работает в составе операционных бригад. Так, исполняя свою мечту, Валерия помогает исполнить мечты других женщин – о здоровье и счастье материнства.

Добавим, что в качестве дополнительной меры социальной поддержки Валерия Казакова как молодой специалист наделена рядом льгот, инициированных губернатором Приморья Олегом Кожемяко и реализуемых в рамках краевой госпрограммы "Развитие здравоохранения Приморского края". В частности, в соответствии с действующим краевым законодательством вчерашние выпускники медвузов могут рассчитывать на возмещение платы за аренду съемного жилья в размере до 20 тысяч рублей. Помимо этого, им положена ежемесячная доплата из краевого бюджета в размере 10 тысяч рублей и компенсация платы за услуги ЖКХ.

В рамках внутренней кадровой политики роддома №3 Владивостока молодые специалисты также получают единовременную денежную выплату при устройстве на работу в учреждение, стимулирующие выплаты, компенсирующие отсутствие у них надбавок за выслугу лет, и премии по итогам года.