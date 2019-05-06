Их определили автоэксперты интернет-ресурса Motor.ru

За рулем. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Названы главные автомобильные новинки недели. Их определили автоэксперты интернет-ресурса Motor.ru.

На этой неделе разработчики автомобилей марки Aurus продемонстрировали сразу две новинки. Это парадный кабриолет, который будет участвовать в параде 9 мая, и большой внедорожник под названием Komendant. Последний пока, правда, только на фото. У кроссовера можно увидеть в настоящее время детали кузова и интерьер.

В свою очередь компания BMW продемонстрировала изображение четырехдверной "восьмерки" с усовершенствованной колесной базой. Полностью проект рассекретят в конце июня 2019 года.

Компания Aston Martin выпустила версию суперкара Vantage AMR с семиступенчатой трансмиссией Graziano. До этого модель с мощностью мотора 510 л.с. была оснащена восьмидиапазонным "автоматом" ZF.

Также во время майских праздников появился обновленный Range Rover. Он оснащен двигателем с электрическим нагнетателем, вместо прежнего компрессорного мотора V6.

Кроме того, российский инвестиционный фонд намеревается создать электрический суперкар с дизайном в стиле концептуальной модели Lada Raven. Финансовые ресурсы на производство транспортного средства хотят привлечь с помощью краудфандинга.

Герман Штакеншнейдер