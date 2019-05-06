Россияне смогут пройти бесплатное ежегодное медицинское обследование

Это касается жителей страны старше 40 лет
Общество 21:20
У врача. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Россияне смогут пройти бесплатное ежегодное медобследование. Это касается жителей страны старше 40 лет.

Сегодня вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации и профилактических медосмотров. Он утвержден приказом министерства здравоохранения РФ.

Основное новшество заключается в изменении периодичности диспансеризации. Если раньше она осуществлялась раз в три года, то теперь такая периодичность сохранится для россиян моложе 40 лет.

Жители страны старше 40 лет смогут проходить диспансеризацию ежегодно. Кроме того, представителям этой возрастной категории будут делать скрининги, чтобы выявлять онкологические заболевания на ранней стадии.

Молодых россиян терапевты будут осматривать, чтобы установить визуальные проявления онкологических заболеваний. В частности, будут осматривать кожные покровы, слизистые губ и ротовой полости, проводить пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов.

Кроме того, у россиян будут брать общий анализ крови, в том числе на гемоглобин, лейкоциты, СОЭ. Врачи измерят внутриглазное давление и осуществят другие медицинские манипуляции.

В Минздраве напомнили, что диспансеризация является бесплатной и добровольной.

Никифор Зуев

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