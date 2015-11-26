Встреча парней с иностранцами в центре Владивостока закончилась печально

Еще в заведении молодые люди обратили внимание на иностранных граждан

Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia

Фрунзенским районным судом г. Владивостока вынесен приговор двум местным жителям, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "а, г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в ночь на 16 декабря 2018 года.

Находясь в кафе, фигуранты обратили внимание на двух иностранных граждан, выбрав их в качестве жертв для хищения их имущества.

Дождавшись, когда иностранцы покинут кафе, злоумышленники догнали их у фонтана в районе улицы Адм. Фокина, где нанесли несколько ударов, после чего похитили два смартфона, общей стоимостью свыше 30 тысяч рублей, а также денежные средства в размере 10 тысяч рублей.

Примечательно, что изначально потерпевшие приняли нападавших за сотрудников полиции, предъявив им свои паспорта для проверки. После ограбления иностранцы смогли догнать одного из фигурантов в районе ул. Пограничной, и с помощью прохожих передали его сотрудникам полиции. Личность второго грабителя была установлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Причиненный ущерб частично возмещен в ходе предварительного расследования.

Суд признал подсудимых виновными в совершении указанных преступных деяний и назначил им за содеянное наказание в виде реального лишения свободы. Ранее судимому фигуранту (с учетом отягчающего обстоятельства – рецидива преступлений) суд определил 2 года 4 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его подельник приговорен к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима 2 года.