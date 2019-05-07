Всех пересчитают - создается единый реестр населения России

В нем учтут все сведения о рождении, смерти, браках и разводах с 1926 года
Общество 08:30

В России идет работа по созданию единого централизованного реестра населения. Оператором ведения такого реестра выступает Федеральная налоговая служба (ФНС).

Основой создания единого реестра населения стала работающая с 1 октября 2018 года единая система записи актов гражданского состояния в российских загсах, сообщил РБК.

Планируется в течение 2,5-3 лет провести ретроконверсию (т.е. оцифровку бумажных документов) с 1926 года. Субъекты РФ уже занимаются оцифровкой архивов загсов.

Ранее, для получения многих справок, необходимо было ехать в загс, где была внесена запись о рождении гражданина. Теперь все загсы страны связаны между собой единой облачной технологией. При этом количество российских загсов сократилось с 6,5 тысяч до четырех тысяч.

Помимо ФНС, проект курируют Минюст и Минфин. Планируется, что в реестр будут внесены сведения о рождении, смерти, браках и разводах.

Егор Тараруев

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Материнский капитал оцифруют

Плати и хорони: в России появятся частные кладбища

Продавцам сведений из реестра недвижимости грозит штраф и блокировка

ЗАГС документ

Дважды «похоронили» жителя ЕАО – к истории подключилась прокуратура

10 апреля, 11:00

Записи актов гражданского состояния жителей ЕАО учитываются в едином госреестре

11 февраля, 09:00

Яньси, Доминик, Пелагия: нарекая детей, жители ЕАО не сдерживают полет фантазии

14 января, 16:30
Бизнес без рисков или как заручиться финансовой поддержкой при оформлении сделки
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia