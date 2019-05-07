Всех пересчитают - создается единый реестр населения России

В нем учтут все сведения о рождении, смерти, браках и разводах с 1926 года

В России идет работа по созданию единого централизованного реестра населения. Оператором ведения такого реестра выступает Федеральная налоговая служба (ФНС).

Основой создания единого реестра населения стала работающая с 1 октября 2018 года единая система записи актов гражданского состояния в российских загсах, сообщил РБК.

Планируется в течение 2,5-3 лет провести ретроконверсию (т.е. оцифровку бумажных документов) с 1926 года. Субъекты РФ уже занимаются оцифровкой архивов загсов.

Ранее, для получения многих справок, необходимо было ехать в загс, где была внесена запись о рождении гражданина. Теперь все загсы страны связаны между собой единой облачной технологией. При этом количество российских загсов сократилось с 6,5 тысяч до четырех тысяч.

Помимо ФНС, проект курируют Минюст и Минфин. Планируется, что в реестр будут внесены сведения о рождении, смерти, браках и разводах.

Егор Тараруев