Фуникулер на 9 мая будет ходить до позднего вечера

Горный трамвай будет принимать пассажиров с 07.00 до 23.00
Общество 11:26
Фуникулер. Фото: ИА PrimaMedia

Владивостокский фуникулер продлит свою работу в День Победы, 9 мая, на три часа. Горный трамвай будет принимать пассажиров с 07.00 до 23.00, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

"В этот день мы традиционно будем ждать много пассажиров. Люди с удовольствием гуляют в центре города, приезжают посмотреть праздничный салют. В связи с этим работу фуникулера было решено продлить до 23:00", — рассказала директор фуникулера Светлана Латышева.

Стоимость проезда на владивостокском фуникулере составляет 14 рублей.

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