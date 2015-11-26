Фуникулер на 9 мая будет ходить до позднего вечера

Горный трамвай будет принимать пассажиров с 07.00 до 23.00

Фуникулер. Фото: ИА PrimaMedia

Владивостокский фуникулер продлит свою работу в День Победы, 9 мая, на три часа. Горный трамвай будет принимать пассажиров с 07.00 до 23.00, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

"В этот день мы традиционно будем ждать много пассажиров. Люди с удовольствием гуляют в центре города, приезжают посмотреть праздничный салют. В связи с этим работу фуникулера было решено продлить до 23:00", — рассказала директор фуникулера Светлана Латышева.

Стоимость проезда на владивостокском фуникулере составляет 14 рублей.