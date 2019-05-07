Названа главная причина авиакатастрофы SSJ-100

Как это часто бывает, ею стал человеческий фактор

Доминирующей версией в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) стала ошибка пилотов. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

Официальный преставитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко заявила, что причиной катастрофы стал человеческий фактор. Действия пилотов при вынужденной посадке, по ее словам, привели к катастрофическим последствиям.

Главной ошибкой была невыработка топливного ресурса. Вследствие этого самолет зашел на посадку на очень высокй скорости, что привело к "жесткой посадке" и воспламенению.

Также, по мнению следствия, наземные службы недостаточно оперативно отреагировали на сообщение о ЧП в аэропорту.

Ранее СКР рассматривал три версии трагедии: недостаточную квалификацию пилотов, неблагоприятные метеоусловия и неисправность самолета. Командир экипажа и другие его члены заявили, что в самолет ударила молния, вызвав проблемы со связью и отказ автоматики.

По данным Следственного комитета России, в результате произошедшей авиакатастрофы погиб 41 человек, среди которых один член экипажа; выжили 37, включая четырех членов экипажа.

Егор Тараруев