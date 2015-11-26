На выдвижение от "Единой России" на выборы в парламент Приморья претендуют только женщины

Два кандидата предварительного голосования ЕР взяли самоотвод
Политика 13:20
Предварительное голосование. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Состав участников праймериз "Единая Россия" по дополнительным выборам в Законодательное собрание Приморского края по одномандатному избирательному округу № 19 сократился до трех человек. Согласно решению регионального оргкомитета партии, принятому 6 мая, статус кандидатов предварительного голосования утратили Павел Ситдиков и Андрей Кузнецов. Основанием для аннулирования их регистрации послужили заявления кандидатов, поступившие в оргкомитет, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

В списке участников предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии кандидата на довыборах депутата в краевой парламент по округу №19 сегодня: Оксана Володина, Ирина Наумова, Марина Семина.

На выдвижение от партии в городскую думу без изменения претендуют восемь граждан: Наталья Беленцева, Марина Зяблицкая, Максим Кашпаров, Анатолий Кепчиков, Данил Красковский, Мария Лагунова, Дмитрий Лёгкий, Александр Шурыгин.

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