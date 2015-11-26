Экспорт кругляка и дощечек из липы и дуба планируют запретить в Приморье

Кроме того, в регионе расширены «зоны покоя» липы

Липа. Фото: https://pixabay.com

В Приморье расширили "зоны покоя" липы и планируется запретить экспорт кругляка и дощечек из липы и дуба. Об этом заявил губернатор края Олег Кожемяко, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Вопрос вырубки липы неоднократно звучал на встречах губернатора с населением края. Пчеловоды жаловались на варварскую рубку медоносного дерева в районе их пасек. По инициативе Олега Кожемяко в рамках краевой госпрограммы "Развитие лесного хозяйства в Приморском крае" в декабре 2018 года были приняты первые решения.

"Сначала была ограничена рубка липы на 48 тысячах гектаров в районах пасек и трех километровых “зонах покоя”. Далее мы сформировали и внесли в лесной план 1,2 млн гектаров. Документ был согласован профильным вице-премьером Алексеем Гордеевым и подписан мной", – заявил губернатор.

Олег Кожемяко добавил, что эта работа будет продолжена по всему ареалу Приморскому края.

"Важно сохранить пчеловодство, как системообразующую отрасль. Липа – основной медонос, который формирует занятость для многих жителей края, проживающих в сельской местности. Я также направил в правительство России документ о запрете экспорта круглого дуба, липы и дощечек из этих деревьев", – обозначил глава Приморья.

Также, по мнению Олега Кожемяко, в лесной отрасли должны работать только приморцы.

"Даны поручения, чтобы квоты иностранным рабочим на лесозаготовку не выдавались", – подчеркнул губернатор.

Напомним, на данный момент лесной план предусматривает запрет вырубку липы в 11 лесничествах: Арсеньевское – 152 422 гектара, Владивостокское – 8 534 гектара, Верхне-Перевальнинское – 99 027 гектаров, Дальнереченское – 117 945 гектаров, Кавалеровское – 98 401 гектар, Рощинское – 146 498 гектаров, Сергеевское – 26 152 гектара, Спасское – 111 054 гектара, Тернейское – 150 130 гектаров, Уссурийское – 133 811 гектаров, Чугуевское – 167 091 гектар.