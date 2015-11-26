Стартовала регистрация на приморскую конференцию предпринимателей «Бизнес у моря»

Ее ключевой темой станет государственная политика, направленная на развитие малого и среднего бизнеса в Приморье

Бизнес. Фото: https://pixabay.com

Стартовала регистрация участников на ежегодную краевую конференцию предпринимателей "Бизнес у Моря" (18+), которая состоится 22 мая во Владивостоке. Ее ключевой темой станет государственная политика, направленная на развитие малого и среднего бизнеса в Приморье. Предприниматели узнают о действующих и новых мерах господдержки. Участие бесплатное, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как отметил врио вице-губернатора Константин Богданенко, Приморье занимает лидирующие позиции на Дальнем Востоке по количеству субъектов малого и среднего бизнеса, это более 90 тысяч предприятий. Они формируют 40% валового регионального продукта и обеспечивают рабочими местами более 270 тысяч приморцев.

"Конференция “Бизнес у моря” остается главной площадкой для общения и совместной работы предпринимателей и краевой власти. На пленарном заседании будут озвучены ключевые решения, которые мы намерены реализовать для того, чтобы поддержать развитие малого бизнеса в регионе. Формат дискуссий и открытого диалога позволяет предпринимателям напрямую обратиться к губернатору и экспертам, выступить со своими вопросами и предложениями. В результате, исходя из потребностей бизнеса, мы актуализируем краевую программу развития МСП, рассчитанную на ближайшие пять лет", – обозначил он.

Сбор вопросов и предложений для обсуждения на пленарной сессии уже начался, направить их может любой предприниматель на электронный адрес: voprospk2019@mail.ru.

В рамках деловой программы конференции также запланировано проведение восьми тематических круглых столов. Участники обсудят продвижение товаров и услуг на международные рынки, пройдет презентация мер господдержки МСП-экспортеров. Отдельные секции будут посвящены женскому, социальному и семейному предпринимательству, где выступят не только эксперты, но и владельцы такого бизнеса – они поделятся личным опытом. Еще одной актуальной темой станет использование инноваций в реальном секторе экономики Приморья. Эксперты обсудят эффективность действующих мер поддержки высокотехнологичных стартапов и востребованность современных решений на предприятиях края.

Новым форматом в этом году станет бизнес-час "Открытый разговор с прокурором" (18+). В рамках дискуссии планируется поднять самые острые темы, волнующие предпринимателей. Это чрезмерное регулирование, административные барьеры при предоставлении государственных и муниципальных услуг, тонкости земельного законодательства, незаконное привлечение к уголовной ответственности владельцев бизнеса и многие другие вопросы.

Актуальным для всех бизнесменов также станет круглый стол (18+), посвященный технологиям клиентского сервиса. Участники обсудят ключевые тренды и поделятся практическими инструментами, которые позволят удержать постоянных клиентов и привлечь новых.

Организатором мероприятия традиционно выступает департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края при поддержке общественных объединений предпринимателей – "Опора России", "Деловая Россия", Торгово-промышленная палата, Общественный совет предпринимателей Приморья.

В числе экспертов выступят представители Министерства экономического развития России, Центрального банка, Агентства стратегических инициатив, краевых институтов поддержки бизнеса: Центра поддержки предпринимательства, Гарантийного фонда, Инвестиционного агентства, Микрокредитной компании, Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Отметим, поддержка предпринимателей в Приморском крае осуществляется в рамках краевой госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края".

С подробной программой конференции "Бизнес у моря" можно ознакомиться на портале малого и среднего бизнеса Приморского края. Дополнительную информацию также можно получить у специалистов департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края по телефону: 8 (423) 220-86-41.

Для участия в мероприятии необходимо пройти предварительную регистрацию.