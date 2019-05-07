Росконтроль опубликовал опасные марки "молочки". Ее лучше не брать

Из шести проверенных брендов эксперты рекомендовали к покупке лишь один
Это интересно 16:30

Специалисты "Росконтроля" проверили качество простокваши, предлагаемой в российских магазинах. Из шести проверенных брендов кисломолочного продукта эксперты рекомендовали к ежедневному употреблению лишь один.

Экспертной оценке были подвергнуты образцы брендов "Останкинское", "36 копеек", "Из Вологды / Вологжанка", "Каждый день", "Простоквашино", "Рузская".

Как утверждают специалисты, самой распространенной претензией стала замена дорогого молочного жира его дешевыми растительными аналогами. Помимо того, что потребители получают не тот продукт, за который платили деньги, но и имеющий другое содержание насыщенных жирных кислот и витаминов.

Несоответствие жирнокислотного состава молочному было отмечено сразу а пяти из шести образцов простокваши, четыре из которых сразу попали в "черный список" Росконтроля: "36 копеек", "Из Вологды", "Простоквашино" и "Рузская".

По мнению экспертов, органолептические признаки образцов также оказались не на высоте — практически у всех брендов выявлены дефекты: в "Останкинском" и "Простоквашино" — было обнаружено небольшое количество отделившейся сыворотки, утверждают специалисты. "Каждый день" и "36 копеек" имеют слабовыраженный кисломолочный вкус и запах, "Останкино" имеет легкий привкус и запах топленого молока.

Как стало известно ранее, у экспертов есть ряд вопросов к качеству исследований Росконтроля. Этот ресурс является частной организацией и, к слову, замечен в судебных тяжбах с некоторыми производителями, сомневающихся в беспристрастности проверки экспертов.

Егор Тараруев

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