Олег Кожемяко раскритиковал ситуацию в Приморье на отчёте перед депутатами
Трансляция

Росконтроль опубликовал опасные марки творога. Их лучше не брать

Эксперты провели новые исследования и опубликовали результаты
Это интересно 11:05
Творог. Фото: ИА PrimaMedia

Специалисты Росконтроля провели исследование популярных марок творога, представленного на российском рынке. Творог 9% жирности был закуплен следующих брендов: "Брест-Литовск", "Останкинское", "Милава", "Домик в деревне", "Простоквашино", "Дмитровский молочный завод", "Коровка из Кореновки", "Искренне Ваш", сообщает ИА PrimaMedia.

По результатам исследований лишь одна марка рекомендована к употреблению. Это "Брест-Литовск".

"Он соответствует требованиям безопасности, не содержит растительных жиров и крахмала и имеет хорошие органолептические показатели", – отметили эксперты.

По совокупности нарушений остальные образцы были занесены в чёрный список.

"Милава", "Останкинское", "Искренне Ваш" и "Дмитровский молочный завод" признаны опасными для потребителей. В них выявлено слишком высокое содержание плесеней и дрожжей", – рассказали в Росконтроле.

Во всех образцах, кроме "Останкинское", обнаружен крахмал, который не должен входить в состав молочных продуктов. Кроме того, "Милава", "Останкинское", "Искренне Ваш" и "Дмитровский молочный завод" признаны вообще опасными для людей. В этих продуктах было обнаружено слишком высокое содержание плесени и дрожжей.

молоко молочные продукты

«Единая Россия» выявила 165 нарушений маркировки молочной продукции

12 марта, 14:25

Дмитрий Зданович: Работа Россельхознадзора в Приморье будет становиться все более открытой

29 декабря 2018, 11:30

По следам Кожемяко: Амурская область

10 декабря 2018, 10:20
«Владхлеб» будет развозить куличи к Пасхе на освященных автомобилях
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia