Росконтроль опубликовал опасные марки творога. Их лучше не брать

Эксперты провели новые исследования и опубликовали результаты

Творог. Фото: ИА PrimaMedia

Специалисты Росконтроля провели исследование популярных марок творога, представленного на российском рынке. Творог 9% жирности был закуплен следующих брендов: "Брест-Литовск", "Останкинское", "Милава", "Домик в деревне", "Простоквашино", "Дмитровский молочный завод", "Коровка из Кореновки", "Искренне Ваш", сообщает ИА PrimaMedia.

По результатам исследований лишь одна марка рекомендована к употреблению. Это "Брест-Литовск".

"Он соответствует требованиям безопасности, не содержит растительных жиров и крахмала и имеет хорошие органолептические показатели", – отметили эксперты.

По совокупности нарушений остальные образцы были занесены в чёрный список.

"Милава", "Останкинское", "Искренне Ваш" и "Дмитровский молочный завод" признаны опасными для потребителей. В них выявлено слишком высокое содержание плесеней и дрожжей", – рассказали в Росконтроле.

Во всех образцах, кроме "Останкинское", обнаружен крахмал, который не должен входить в состав молочных продуктов. Кроме того, "Милава", "Останкинское", "Искренне Ваш" и "Дмитровский молочный завод" признаны вообще опасными для людей. В этих продуктах было обнаружено слишком высокое содержание плесени и дрожжей.