В Приморье переизберут бизнес-омбудсмена

Пятилетний срок полномочий Марины Шемилиной подошел к концу
Бизнес 17:38
Пятилетний срок полномочий Марины Шемилиной в должности омбудсмена закончился.. Фото: ИА PrimaMedia

В Приморье объявлен конкурс на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию Приморского края. Пятилетний срок полномочий прежнего бизнес-омбудсмена Марины Шемилиной закончился.

По информации департамента экономики и развития предпринимательства Приморья, объявленный конкурс — традиционная процедура, которая проводится раз в пять лет согласно нормам действующего законодательства. Предполагается, что различные предпринимательские сообщества и объединения, зарегистрированные не ранее, чем за год до объявления конкурса, могут выдвигать своих кандидатов на эту должность.

"Уполномоченный может занимать эту должность не более двух сроков подряд. Поскольку у меня истекает только первый срок полномочий, я, если предпринимательское сообщество меня поддержит, готова продолжить деятельность на этом месте", — прокомментировала Марина Шемилина.

Документы кандидатов будут поступать в профильный департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края до 28 мая 2019 года. Затем процедура конкурса предполагает утверждение кандидатуры победителя сначала губернатором, а в дальнейшем депутатами Законодательного собрания Приморского края. После чего требуется утверждение нового бизнес-омбудсмена уполномоченным по правам предпринимателей РФ Борисом Титовым.

Отметим, накануне работа Марины Шемилиной была отмечена на федеральном уровне. Борис Титов наградил приморского бизнес-омбудсмена за активное участие в нормотворческой деятельности.

Ранее советник уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко выделил три региона в России, которые успешно продвигают законодательные инициативы. В их число попал Приморский край.

Как сообщили в аппарате уполномоченного, в докладах регионального бизнес-омбудсмена за 2014-2018 годы были выдвинуты: 78 предложений по совершенствованию федерального законодательства; 55 предложений в адрес органов региональный власти; 20 предложений для рассмотрения на муниципальном уровне. В том числе в 2018 году по инициативе и при участии Марины Шемилиной был внесен ряд важных поправок в федеральное и региональное законодательство.

Документы для участия в конкурсе на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей принимает департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края – на бумажном носителе по адресу: 690110, Владивосток, улица Светланская, 22, кабинет 1419.

Условия участия в конкурсе и требования к кандидатам размещены на сайте ведомства. Дополнительную информацию также можно уточнить по телефонам: 220-86-41, 222-47-31 с понедельника по четверг с 9.30 до 17.30, в пятницу с 9.30 до 16.30.

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