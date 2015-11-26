Депутат ЗС ПК Сергей Ищенко привел в порядок памятники в двух селах Приморья

Парламентарий взял шефство над двумя мемориалами героям Великой Отечественной войны
Общество 18:30
Председатель комитета по экономической политике и собственности ЗС ПК Сергей Ищенко. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Председатель комитета по экономической политике и собственности Законодательного собрания Приморского края Сергей Ищенко несколько лет назад взял шефство над двумя мемориалами героям Великой Отечественной войны. В преддверии Дня Победы депутат привел в порядок памятники в Уссурийском селе Дубовый Ключ и в родном селе Старобельмановка Хорольского района. Совместно с активистами он их побелил, покрасил оградки и скамейки, убрал мусор, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Заксобрания Приморья.

События далеких военных лет, так или иначе, коснулись каждой семьи в нашей стране. Во многих городах и селах бережно хранят память героев, сражавшихся за мирное небо над головой. Сегодня в Приморском крае числятся почти 500 объектов, посвящённых событиям страшных военных лет, а 121 из них – это объекты культурного наследия.

"Мемориалы, стелы, обелиски – это часть нашей истории. Их благоустройство и поддержание в надлежащем виде – наше общее дело. Еще когда я был депутатом думы Уссурийска, я обратил внимание на памятник в селе Дубовый Ключ. И вот уже на протяжении нескольких лет мы вместе с активистами красим памятник, лавочки и оградку, облагораживаем территорию.

Еще один памятник, над которым я взял шефство, находится в моем родном селе Старобельмановка. И это замечательно, что наши стремления поддерживает молодежь и жители сел. Ведь уход за памятниками – это не просто работа по благоустройству! Это дань памяти и уважения всем тем, кто отдал свои жизни за наше мирное небо над головой! Это наша история, которую надо чтить", – отметил Сергей Ищенко.

Законодательное Собрание Приморского края Ищенко Сергей Анатольевич памятник

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