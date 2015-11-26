Cерьезный пожар произошел в больнице в Приморье

Грамотные действия персонала медучреждения помогли предотвратить жертвы
Происшествия 18:39
Поликлиника чуть не сгорела в Находке. Фото: ИА PrimaMedia

Возгорание произошло 7 мая в одной из поликлиник Находки, расположенной по адресу: улица Нахимовская, 33а, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.

По информации ведомства, экстренное сообщение поступило на пульт пожарной охраны города Находка в 16.45.

Через четыре минуты с момента вызова 22 пожарных и шесть единиц техники были на месте происшествия.

Огнеборцы провели разведку и обнаружили очаг возгорания. Горели вещи в подсобном помещении на втором этаже поликлиники на общей площади 5 кв.м. Благодаря грамотным действиям персонала медучреждения всех людей, находящихся внутри здания, удалось заблаговременно эвакуировать.

В 17.04 пожар был локализован, а в 17 30 полностью ликвидирован.

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