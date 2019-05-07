Объявлены изменения по выдаче госномеров ГИБДД с 4 августа

В августе вступит в силу новый закон о регистрации транспортных средств

Тематическое изображение. Фото: Антон Балашов

Порядок изготовления автомобильных номеров представило правительство РФ. В соответствии с новым законом о регистрации транспорта, который вступит в силу 4 августа, предполагалось, что госномера будут изготавливать только специализированные организации, а ГИБДД заниматься выпуском "жестянок" больше не будет. Однако в закон подготовлены правки.

Проект постановления правительства с правками размещен для общественного обсуждения на портале нормативных правовых актов. Как следует из документа, автомобильные регистрационные знаки будут, как и прежде, выдавать в ГИБДД, но только тем автовладельцам, которые проживают в регионе, где находится подразделение. Это связано с тем, что в большинстве субъектов РФ недостаточное количество пунктов изготовления номеров, пишет РГ.

Что касается собственников, зарегистрированных не по месту нахождения территориального органа ГИБДД, им придется обращаться в специализированные конторы за изготовлением номеров. Госавтоинспекция будет присваивать только госзнаки — буквенно-цифровое сочетание.

В постановлении прописано, что обеспечивать регистрационные подразделения ГИБДД госномерами по контракту будут те же самые организации, которым предстоит изготавливать знаки для автомобилистов. Сейчас знаки закупаются централизовано, и после распределяются по подразделениям Автоинспекции.

Напомним, вместе с законом о регистрации вступает в силу новый ГОСТ, который даст возможность изготавливать особые знаки уменьшенного образца для мотоциклов, а также квадратные для "японок".

Получать госномера автомобилисты смогут только с кодом региона, в котором они зарегистрированы.

Анна Кольцова