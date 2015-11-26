Строительные леса рухнули под четырьмя железнодорожниками во Владивостоке

Травмы различной степени тяжести мужчины получили во время завершения реконструкции тоннеля им. Сталина
Происшествия 07:20
Происшествие с четырьмя железнодорожниками произошло во Владивостоке в тоннеле им. Сталина. Фото: ИА PrimaMedia

Четверо сотрудников Дальневосточной железной дороги, выполняя свои обязанности, получили переломы ног и другие травмы во вторник, 7 мая. Мужчины работали на на перегоне Баневурово — Гайдамак ДВЖД, когда под ними обрушились строительные леса, сообщает ИА PrimaMedia.

Работы шли в авральном режиме, к завершению подходила реконструкция тоннеля им. Сталина, сообщают региональные СМИ со ссылкой на пресс-службе ДВЖД. Вскоре после происшествия мужчины были госпитализированы, однако никаких рисков для их жизни нет. Как отмечают ВестиПрим, в больнице остался лишь один из четырех желездорожников, получивший более серьезные травмы. Двум другим врачи поставили лангеты. Есть вероятно, что мужчин после этого отправили домой. Еще один сотрудник ДВЖД, получивший лишь ушибы, от госпитализации и вовсе отказался.

Существует и иная версия произошедшего. Одна гласит, что мужчин придавило рельсами в тоннеле по время работ.

По данному инциденту правоохранительными органами региона была инициирована проверка, сообщает Region Online.

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