История России полна героев – депутат ЗС ПК Александр Щербаков

В Приморье написали «Диктант Победы»

"Диктант Победы" написали в Приморье. Фото: предоставлено Александром Щербаковым

7 мая по всей стране прошла акция в честь 74-летней годовщины окончания Великой Отечественной войны, сутью которой стала проверка знаний граждан об основных датах, событиях и действующих лицах самого масштабного военного конфликта в мировой истории. Приморье было представлено четырьмя площадками, которыми стали ДВФУ, ВГУЭС, МГУ им. Г.И. Невельского во Владивостоке и школа №25 в Уссурийске. В каждом месте проведения диктанта присутствовали почётные гости из администрации города и края. Участниками мероприятия стали все желающие, их большое количество подтвердило актуальность и востребованность акции, сообщает ИА PrimaMedia.

"История нашей страны полна героических имён и страниц. Сколько бы ни проходило времени, мы должны помнить всё, через что пришлось пройти нашим предкам. Это наш долг, как граждан и патриотов. Именно поэтому все, кто сегодня принимает участие в "Диктанте Победы", не только показывают свою тягу к получению знаний о своей истории, но и проявляют свою гражданскую позицию", – отметил депутат Законодательного собрания края, координатор проекта "Историческая память" партии "Единая Россия" в Приморье Александр Щербаков, принявший активное участие в организации диктанта.

«Диктант Победы» написали в Приморье. Фото: предоставлено Александром Щербаковым «Диктант Победы» написали в Приморье. Фото: предоставлено Александром Щербаковым «Диктант Победы» написали в Приморье. Фото: предоставлено Александром Щербаковым «Диктант Победы» написали в Приморье. Фото: предоставлено Александром Щербаковым «Диктант Победы» написали в Приморье. Фото: предоставлено Александром Щербаковым 1 / 5

Нынешний "Диктант Победы" является своеобразной пробой пера перед аналогичным мероприятием в честь 75-летнего юбилея окончания Великой Отечественной войны, который будет отмечаться в России уже в следующем году. Итоги диктанта будут объявлены на официальном сайте проекта. Участники, показавшие лучшие результаты, получат ценные призы.

"Мы должны помнить о своих предках и о том, что происходило в нашей истории. Вместе с тем, нам также нужно думать и о том, как нашей стране стать самой лучшей. Сейчас это возможно", – выступил с напутственной речью к участникам диктанта вице-губернатор Приморского края Константин Богданенко.

«Диктант Победы» написали в Приморье. Фото: предоставлено Александром Щербаковым «Диктант Победы» написали в Приморье. Фото: предоставлено Александром Щербаковым «Диктант Победы» написали в Приморье. Фото: предоставлено Александром Щербаковым «Диктант Победы» написали в Приморье. Фото: предоставлено Александром Щербаковым «Диктант Победы» написали в Приморье. Фото: предоставлено Александром Щербаковым 1 / 5

В организации "Диктанта Победы" приняли участие администрации Приморья и муниципальных образований края, проект "Историческая память" партии "Единая Россия", общественная организация "Волонтеры Победы", председатель приморского отделения ВОО "Трудовая Доблесть России"Юрий Назарец, а также ректоры вузов и специалисты сферы образования.