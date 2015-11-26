Андрей Ищенко: Ветераны и «дети войны» в Приморье должны чувствовать поддержку каждый день

Депутат ЗС ПК, председатель реготделения общественной организации «Дети войны» - о долге края перед теми, кто спас и восстановил страну

Андрей Ищенко. Фото: предоставлено А.С. Ищенко

Внимание к ветеранам Великой Отечественной войны и тем приморцам, чье детство пришлось на военные и послевоенные годы, должно проявляться не только накануне и во время празднования Дня Победы, а каждый день, уверен депутат Заксобрания Приморья (фракция КПРФ), председатель приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Дети войны" Андрей Ищенко. Об этом долге перед людьми, которые вынесли все угрозы и тяготы как на полях сражений, так и при восстановлении страны, нельзя забывать, и особенно это касается региональных и муниципальных властей всех уровней.

— С каждым годом все меньше становиться среди нас ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Между тем детство более чем 100 тысяч приморцев пришлось на военные и послевоенные годы. Низкий поклон всем этим нашим землякам, огромная благодарность за то, что их мужество и нечеловечески тяжелый труд не только спасли страну в самой страшной в истории войне, но и восстановили все разрушенное, обеспечили ту мощь и величие СССР, к которой сегодня стремится современная Россия, — прокомментировал Андрей Ищенко.

При этом ни в коем случае недопустимо ограничивать внимание к почетным жителям Приморья только несколькими днями в году – в преддверии и во время празднования Дня Победы, уверен приморский парламентарий и руководитель.

— Долг перед нашими земляками – это не пустой звук, не просто красивые слова. Этот долг требует ежедневной работы, прежде всего представителей региональных и муниципальных органов власти, депутатского корпуса, — отметил Андрей Ищенко. – В конце прошлого года приморские "дети войны" наконец-то получили тот статус, которого несколько лет добивались для них КПРФ и региональное отделение ООО "Дети войны". Но мы понимаем, что перечень льгот для "детей войны" может и должен быть расширен. Принятый закон, по словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, создает основу для увеличения мер поддержки для людей.

Как заверил собеседник агентства, фракция КПРФ в Законодательном собрании края и общественная организация "Дети войны" продолжат выступать с инициативами, направленными на увеличение мер соцподдержки для жителей края, которые в ней сегодня остро нуждаются.

— Сегодня от всей души поздравляю с Днем Победы всех приморцев — и особенно тех, кто своими руками принес нам всем эту победу и восстановил страну, не пожалев своих жизней, своей юности для Родины. Мы все в неоплатном долгу перед вами, уважаемые земляки, — в завершении и беседы обратился Андрей Ищенко к жителям края.

Также накануне праздника Андрей Ищенко торжественно вручил памятную медаль "100 лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии" Павлу Евстафьевичу Евстратенко — ветерану Великой Отечественной войны, настоящему солдату своей Родины, участнику операций "Багратион" и штурма Кенигсберга.



Павел Евстафьевич Евстратенко (слева). Фото: предоставлено А.С. Ищенко

От ИА PrimaMedia напомним, что Андрей Ищенко был избран председателем приморского регионального отделения общероссийской организации "Дети войны" в ноябре 2016 года. Сегодня организация имеет более 30 отделений по всему краю, в нее входит около 80 тысяч человек. У истоков создания регионального отделения Заслуженный строитель РСФСР и Почетный строитель России Иван Иванович Буленок.