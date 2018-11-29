Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» пройдет по всей России с 14 по 19 мая

Мероприятия проводятся в целях информирования граждан о профилактике инфекции

Спид. Фото: ИА PrimaMedia

Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД" (16+), которая проводится каждый год в целях информирования граждан о профилактике, в этом году пройдет с 14 по 19 мая, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Государственной инспекции труда в Приморском крае.

Цель акции — привлечение внимания общественности к проблеме распространения заболевания на территории России, а также объединение усилий органов государственной власти и общественных организаций в целях повышения информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов о проблемах распространения ВИЧ-инфекции (вируса иммунодефицита человека) в подростковой и молодежной среде.

Ее основной целевой аудиторией по-прежнему остается молодежь. Как правило, в акции принимают участие студенческие советы, активисты студенческих движений и объединений, волонтерских центров, представители МВД, сферы здравоохранения, образования, социальной политики, известные общественные и религиозные деятели, актеры, музыканты, спортсмены, а также представители сообществ людей, живущих с ВИЧ, открытые к диалогу.

Важно помнить, что сегодня ВИЧ – это не приговор. Правильная и полная информация об этой болезни поможет защитить себя и своих близких.

Своевременная диагностика и лечение позволяют инфицированному человеку жить нормальной жизнью, создавать семью, быть счастливым.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю с 13 мая по 17 мая 2019 г. проводит тематическую "горячую линию" по профилактике ВИЧ-инфекции, посвященную Международному Дню памяти умерших от СПИДа. Звонки принимаются с 09.00 до 17.00 по телефонам: (423)244-25-83, (423)243-42-25.

Сотрудники отдела эпидемиологического надзора ответят на вопросы: об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации и Приморском крае; общие вопросы (этиология ВИЧ-инфекции, механизм передачи возбудителя, условия заражения, группы риска); профилактики ВИЧ-инфекции; консультирования и проведения обследования на ВИЧ-инфекцию; получения медицинской помощи и лечения ВИЧ-инфекции; вопросы, касающиеся ВИЧ-инфекции у беременных женщин.

"Горячая линия" по проблеме ВИЧ-инфекции организована Роспотребнадзором через интернет-ресурсы: СТОПВИЧСПИД.РФ и o-spidе.ru; телефон Единого Консультационного центра Роспотребнадзора (8 800 555 4943).

Государственная инспекция труда в Приморском крае обращается к работникам, работодателям и населению Приморского края с предложением поддержать данную акцию и принять в ней активное участие.