Платить нельзя въезжать: Владивосток недоумевает из-за парковки на набережной Цесаревича

Наболевший вопрос "где оставить машину в центре Владивостока" стал еще более актуальным

Платный режим на парковкенабережной Цесаревича отложен. Временно. Фото: ИА PrimaMedia

Новый платный режим должен был вступить в силу в популярном месте отдыха горожан — набережной Цесаревича в центре Владивостока еще с 1 мая, однако до сих пор шлагбаумы остаются открытыми, домики для сотрудников — пустыми, а парковка — традиционно полной. Стоит ли продолжать пользоваться удобной парковкой или лучше оставить машину у обочины, чтобы не рисковать незапланировано потратить деньги, расскажет ИА PrimaMedia.

Как сообщил корр. агенства осведомленный источник, платной парковке на Цесаревича все же быть, но чуть позже, чем было озвучено ранее. Владельцы территории — Дальзавод приняли решение отложить сбор платы до конца майских праздник, чтобы не усугублять и без того трудную ситуацию на городских дорогах.

Стоит отметить, что платная парковка на Цесаревича действительно грозит серьезным образом усложнить движение на городских дорогах. Уже в первые дни мая автомобилисты, знающие о введении нового режима на набережной, поспешили бросить свои транспортные средства чуть пораньше: на обочинах. В итоге все прилегающие к набережной дороги были просто забиты машинами. На сегодняшний день ситуация временно нормализовалась. На обочинах установлены конусы, запрещающие парковку, а автомобили заполнили практически все 300 парковочных мест на Цесаревича.

В качестве причины введение платы за пользование парковкой представитель Дальзавода отмечает, что это позволит обеспечить контроль над территорией, сделать набережную безопасной, исключить нарушения общественного порядка и наблюдать за состоянием транспорта.

Напомним, что АО "Центр судоремонта "Дальзавод" — владелец парковки вынашивало идею сделать ее платной уже давно. Несколько лет назад на набережной появились опоры под шлагбаумы. В начале апреля здесь появились и знаки, сообщающие о том, что с 1 мая парковка с шикарным видом на Золотой Мост будет стоить 60 рублей в час и 200 рублей в сутки.

Парковка на набережной Цесаревича – это место поистине легендарное, где встречалась городская молодежь, стритрейсеры и представители различных субкультур. С самого открытия в 2012 году, на парковке, особенно вечером в теплое время года, яблоку негде было упасть. Каждое парковочное место, коих здесь предостаточно, было занято японской иномаркой, в которой традиционно установлена громкая басистая музыкальная система. В открытом багажнике или на креслах рядом любила сидеть молодежь, любуясь потрясающими видами на Золотой Рог и мост.