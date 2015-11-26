Александр Чемаев и Антон Лещев завоевали бронзовые медали

Сборная Приморья. Фото: пресс-служба Федерации СБЕ ММА Приморского края

Приморские спортсмены вернулись домой с бронзовыми медалями чемпионата России (ЧР) по смешанному боевому единоборству ММА. Соревнования состоялись в Москве и собрали сильнейших представителей самого технически сложного боевого искусства, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации СБЕ ММА Приморского края.

Почетными гостями чемпионата стали многие известные российские спортсмены, среди которых многократный чемпион мира по смешанным боевым единоборствам ММА, самбо и боевому самбо Федор Емельяненко, неоднократный чемпион мира по боксу Николай Валуев и другие.

Главный национальный турнир впервые проходил по измененным правилам – бойцы сражались не в ринге, а в восьмиугольнике. Кроме этого, в первый раз в официальных соревнованиях принимали участие женщины в шести весовых категориях. Мужчины разыгрывали десять комплектов наград.



Приморские бойцы стали призерами ЧР по смешанному боевому единоборству ММА. Фото: пресс-служба Федерации СБЕ ММА Приморского края

Несмотря на очень серьезную конкуренцию воспитанники тренера Сергея Сумарокова из уссурийского клуба единоборств "Мужество" смогли пробиться на пьедестал почета. Александр Чемаев в весовой категории до 83,9 кг и Антон Лещев в весовой категории до 93 кг стали бронзовыми призерами.



Антон Лещев. Фото: пресс-служба Федерации СБЕ ММА Приморского края

Как отметил тренер спортсменов, даже отобраться и выступить на чемпионате России – это уже большое достижение.

"Естественно, мы настраивались войти в призы, но с уверенностью сказать, что это получится, было нельзя, так как далеко не каждый участник становится призером. Мы добились, считаю, что это не просто хороший, а очень хороший результат! Поверженные соперники были очень высокого уровня – это были мастера спорта из Дагестана, Москвы, Оренбургской области, но нашим спортсменам удалось одержать яркие победы. Наши бойцы оформили три нокаута, тем самым произведя определенный ажиотаж среди спортсменов и тренеров, обратив на себя пристальное внимание соперников. Могли бы, наверно, выступить немного лучше, тем не менее, мы все равно очень довольны. Теперь будем работать над улучшением этих результатов. Хотим выразить большую благодарность за поддержку — нашей федерации, ее руководству и главному тренеру сборной Приморья Виталию Крату", — сообщил Сергей Сумароков.



Приморские бойцы стали призерами ЧР по смешанному боевому единоборству ММА. Фото: пресс-служба Федерации СБЕ ММА Приморского края

С заслуженными наградами спортсменов и тренеров поздравил руководитель федерации смешанного боевого единоборства ММА Приморского края Александр Ясин. Он отметил, что приморские спортсмены ежегодно становятся чемпионами и призерами чемпионата Дальневосточного федерального округа.



Александр Чемаев. Фото: пресс-служба Федерации СБЕ ММА Приморского края

"Идет стабильный прогресс, ребята с каждым годом прирастают в мастерстве, выходят на российский уровень и успешно конкурируют с опытными и подготовленными бойцами из других регионов страны. На чемпионате России Антон Лещев и Александр Чемаев завоевали бронзовые медали и выполнили норматив мастера спорта, а это уже очень хороший результат", — подчеркнул руководитель федерации.