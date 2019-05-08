Синоптики предупредили о грозах, дождях, ветре и снеге в праздничные дни

В отдельные регионы придет аномальная жара

Тематическое изображение. Фото: Мария Бородина

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет жителей разных регионов России в праздники. Дожди и грозы придут на Европейскую территорию страны, а за Уралом будет жарко.

В центральной части России в выходные погода не порадует — ожидаются дожди и грозы. Об этом рассказала РГ заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. В Москве 8 мая, а также в последующие дни — гроза с порывистом ветром. Температура будет около 20 градусов выше ноля в дневное время. 9 мая воздух прогреется до 25 градусов тепла.

Ливни ожидаются на юге России: в Краснодарском крае и Ростовской области, а также во многих республиках Северного Кавказа.

За Уралом стоит аномальное тепло, которое принес циклон с юга Поволжья. Днем в выходные дни на большей части Уральского региона, а также юга Западной Сибири — это Омская, Томская, Кемеровская области и республика Алтай воздух прогреется до 22-27 градусов. В Курганской, Челябинской и Тюменской областях до 30 градусов.

Снег возможен в Мурманской области, предупреждают метеорологи, хотя преимущественно осадки будут в виде дождя. Грозы ожидаются в соседней Архангельской области.

Анна Кольцова