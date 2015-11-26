Структура Дарькина возьмет кредиты на сумму свыше 20 млн $

НБАМР заключит две крупные сделки с ВТБ

Сергей Дарькин доверил контрольный пакет акций НБАМР своей супруге. Фото: ИА PrimaMedia

Совет директоров компании ПАО "Находкинская База Активного Морского Рыболовства" (НБАМР) 29 апреля одобрил две крупных сделки на получение кредита в размере свыше 20 млн долларов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт раскрытия корпоративной информации.

Как следует из сообщения компании, кредитором ПАО "Находкинская База Активного Морского Рыболовства" выступит банк ВТБ. НБАМР планирует открыть кредитные линии на общую сумму свыше 20 млн долларов США или ее эквивалента в другой валюте.

Согласно правилам раскрытия корпоративной информации, условия заключенных сделок станут известны широкому кругу уже после их совершения. По сведениям ИА PrimaMedia, эти средства будут направлены на ремонт и модернизацию флота компании.

"Достаточно высокая степень износа основного актива – рыбопромысловых судов — может привести к авариям и, как следствие, незапланированным простоям судов. Длительные простои могут стать причиной ухудшения операционных и финансовых показателей. Данная группа рисков в среднесрочной перспективе будет критической", — следует из данных бухгалтерской отчетности предприятия и заключения независимого аудитора за 2018 год.

Напомним, "Находкинская База Активного Морского Рыболовства" — одно из крупнейших рыбодобывающих предприятий России. Основным бенефициаром НБАМР является Лариса Белоброва – супруга экс-губернатора Приморского края Сергея Дарькина. Согласно открытым данным, госпоже Белобровой принадлежит 75% голосов к общему количеству голосующих акций московского АО "Дальинвестгрупп", которое, в свою очередь, владеет 88,2211% обыкновенных акций ПАО НБАМР.

Уставной капитал компании составляет 115,5 млн рублей, стоимость чистых активов достигла 8,1 млрд рублей. По итогам 2018 года НБАМР получила выручку 9,593 млрд рублей и чистую прибыль в размере 1,49 млрд руб. Это почти в три раза больше, чем в 2017-м, – 562,3 млн руб.

Главный же актив НБАМРа составляют значительные доли квот на добычу в Дальневосточном бассейне ликвидных биоресурсов: в 2018 году компания освоила квоты на вылов 112 тысяч тонн минтая (около 6,4% от всего общего допустимого улова в ДВ-бассейне), 18,6 тысяч тонн тихоокеанской сельди (около 6,7% от ОДУ) и 41 тысячи тонн командорского кальмара ( 37,27% от ОДУ в ДВ-бассейне).

Кроме того, весной 2017 года ПАО НБАМР по итогам аукциона приобрело право в течение 15 лет ежегодно добывать в подзоне Приморье около 120 тонн синего краба и порядка 550 тонн — стригуна опилио.