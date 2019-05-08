"Едят что попало" - власти рассказали, как питаются дети в школах

Минпросвещения готовит перевод всех школ на единую систему питания

Тематическое изображение. Фото: Мария Оленникова

Власти обнаружили "недостаточное качество питания" в российских школах — дети в основном питаются буфетной продукцией и фаст-фудом. Минпросвещения готовит перевод всех школ на единую систему питания.

Министерство просвещения объявило конкурс для "формирования единой концепции модели системы организации горячего питания" школьников в России, пишет РБК. Максимальная цена контракта — 7 млн рублей, срок подачи заявок до 29 мая 2019 года, подготовить проект необходимо к середине ноября этого года.

Победителю тендера предстоит провести анализ российского законодательства, регулирующего систему питания в школах и организовать конкурс на лучший проект среди региональных и муниципальных систем по организации питания школьников.

Данные, которые получат аналитики, должны будут лечь в основу формирования единой системы организации горячего питания в школах.

За прошедшие два года Минпросвещения проверило, как организовано питание в школах страны. Выяснилось, что только трое из пяти школьников обеспечены одноразовым питанием, едят два раза только четверть учащихся.

Минпросвещения считает, что недостаточность охвата горячим питанием вызвана низкой компетенцией регионов, отсутствием комплексных программ по организации питания, однообразием блюд, слабой материально-технической базой столовых и другими факторами.

Между тем, как стало известно ранее, дети и их родители массово пишут отказы от питания в школах — больше половины россиян предпочитают давать детям еду из дома с собой. Основная причина: ребенок отказывается питаться едой, которой кормят в школе. Порции маленькие, кормят невкусно и однообразно, а еда неудовлетворительного качества — жалуются многочисленные учащиеся и их родители.

Анна Кольцова