Как дурят нашего брата за границей

Туроператоры предостерегают российских путешественников от обмана мошенников

В туристической ассоциации ABTA сообщили, что за последний год жертвами мошенников за границей стали более 5 тысяч туристов в мире! Это примерно на 14% больше по сравнению с позапрошлым годом.

Злоумышленники "развели" путешественников почти на 7 миллионов фунтов стерлингов.

Эксперты назвали главные мошеннические схемы, с помощью которых аферисты дурят туристов. В список попала продажа поддельных авиабилетов, пишет ФАН.

Причем чаще всего на уловки попадают путешественники, которые покупают билеты в города Индии или страны Африки.

Мошенники пытаются получить доступ к личной информации путешественников. Жертвами злоумышленников стали 53% туристов.

На втором месте в списке схем мошенников — обман при аренде жилья. Чаще всего туристы бронируют через сайты виллы, которых вовсе не существует. Либо номера, которые есть в наличии, но истинные владельцы туркомплекса ничего о сделке не знают, а деньги ушли в другой карман. В этом случае мошенники используют поддельные сайты двойники.

Замыкает ТОП-3 — предоставление паломнических туров.

Туристы становятся жертвами фейковых турагентств, которые специализируются на паломнических турах. Мошенники завышают цены на поездки, ссылаясь на специфику тура. Обычно жертвами являются те, кто планирует совершить хадж.

Карина Красилова