Как дурят нашего брата за границей

Туроператоры предостерегают российских путешественников от обмана мошенников
Общество 17:50

В туристической ассоциации ABTA сообщили, что за последний год жертвами мошенников за границей стали более 5 тысяч туристов в мире! Это примерно на 14% больше по сравнению с позапрошлым годом.

Злоумышленники "развели" путешественников почти на 7 миллионов фунтов стерлингов.

Эксперты назвали главные мошеннические схемы, с помощью которых аферисты дурят туристов. В список попала продажа поддельных авиабилетов, пишет ФАН.

Причем чаще всего на уловки попадают путешественники, которые покупают билеты в города Индии или страны Африки.

Мошенники пытаются получить доступ к личной информации путешественников. Жертвами злоумышленников стали 53% туристов.

На втором месте в списке схем мошенников — обман при аренде жилья. Чаще всего туристы бронируют через сайты виллы, которых вовсе не существует. Либо номера, которые есть в наличии, но истинные владельцы туркомплекса ничего о сделке не знают, а деньги ушли в другой карман. В этом случае мошенники используют поддельные сайты двойники.

Замыкает ТОП-3 — предоставление паломнических туров.

Туристы становятся жертвами фейковых турагентств, которые специализируются на паломнических турах. Мошенники завышают цены на поездки, ссылаясь на специфику тура. Обычно жертвами являются те, кто планирует совершить хадж.

Карина Красилова

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Осторожно, праздники! Возрастает риск хищений денег у граждан

Стало известно, как соцсети помогают домушникам грабить жилища

Шиш вместо апартаментов: мошенники дурят туристов сайтами-двойниками

туризм мошенничество

Как выбрать надежный чемодан для путешествий. Инфографика

3 мая, 10:30

Прямой авиарейс Хабаровск - Вэйхай организует компания "Якутия" этим летом

9 апреля, 19:30

Парк семьи и база отдыха могут появиться на дальневосточных гектарах в Хабаровском крае

3 апреля, 18:30
Почитать стихи и увидеть любимого автора. Это еще не все, что можно сделать на ЛиТР-19
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia