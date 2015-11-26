"Ковыляй потихонечку" - торговцы стихийного рынка обидели девушку на костылях

Мужчины не дали травмированной жительнице Владивостока подъехать к аптеке

Мужчина, который не пустил девушку на парковку. Фото: Скриншот с видеоролика Newsbox24.tv

Торговцы стихийного рынка во Владивостоке не пустили девушку на костылях к аптеке. Мужчины не дали травмированной горожанке припарковаться возле здания. Когда она обратила их внимание на свою травму, ей посоветовали "ковылять потихонечку", сообщает ИА PrimaMedia.

Портал Newsbox24.tv разместил видеоролик о том, как неизвестный мужчина не пускает автомобили на парковку возле аптеки. Здесь торговцы поставили конусы, а всем автомобилистам советуют разворачиваться. Так случилось и с героиней видеоролика. Правда, в отличие от многих автомобилистов девушка оказалась сильно травмирована и передвигалась на костылях. Однако и этот факт не разжалобил мужчина — героине ролика посоветовали как-нибудь "ковылять".

Чтобы снять ролик девушке в итоге пришлось отставить костыли и взять в руки телефон.