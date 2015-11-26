Только настоящий патриот пройдет этот ТЕСТ по Великой Отечественной

Проверьте, сможете ли вы справиться с 16 вопросами без подсказок
Тесты PrimaMedia
Общество 22:15
Знамя Победы над Рейхстагом. Фото: Е. А. Халдей, фотохроника ТАСС

9 мая — День Победы! Каждый год со слезами на глазах и с благодарностью в сердцах мы чествуем ветеранов – участников кровопролитных сражений – и проговариваем слова "Никто не забыт и ничто не забыто". В преддверии 74-й годовщины победы ИА PrimaMedia предлагает пройти тест и проверить свои знания о Великой Отечественной войне.

В конце апреля более 12 тысяч приморцев уже проверили свои знания по истории ВОВ, присоединившись к международной акции "Тест по истории Великой Отечественной войны". Результат оказался плачевным – всего 1% участников смогли пройти все задания без ошибок. В тесте необходимо было вспомнить и восстановить в памяти события Великой Отечественной войны, фамилии и имена военачальников, исторические факты о партизанском движении, жизни в тылу и другие важные моменты истории. Средний балл составил 15 из 30 возможных. На 30 баллов написали тест 124 человека, от 25 до 30 баллов – 1 484 человека.

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