Депутат "надо меньше питаться" прятал деньги в трех офшорах

Народный избранник, давший антикризисный совет избирателям, убедил судей, что он "гол как сокол"

Заседание Заксобрания Свердловской области. Фото: Пресс-служба ЗССО

Депутат из Свердловской области, прославившийся своим мастерством раздавать "антикризисные советы" избирателям и умением убедить судей, что его карманы пусты, как оказалось, хранил деньги в офшорах. СМИ уличили народного избранника в том, что он прятал деньги на трех офшорных территориях, попутно раздавая советы нищему населению "меньше питаться".

Как сообщило издание URA.RU, накануне майских каникул Свердловский арбитражный суд прекратил процедуру реализации имущества парламентария-банкрота Ильи Гаффнера. Депутат Заксобрания области по итогу двухлетней тяжбы сумел убедить судей, что никак не может вернуть долг в размере 160 млн рублей. Имущества никакого нет, кроме двух ружей, напирал на жалость слуга народа. По данным "Российской газеты", Гаффнер выступал поручителем по трем кредитам, выданным некой сельскохозяйственной фирме. Распродажа ее имущества не покрыла весь долг, а только его небольшую часть.

Избиратели, жалующиеся на высокие цены в период кризиса, хорошо помнят "ценный совет" народного избранника. Депутат рекомендовал согражданам в кризис "просто задуматься о собственном здоровье — поменьше есть, например".

Кстати, сам парламентарий показывал пример населению, существуя на официальный прожиточный минимум больше года, это около десяти тысяч рублей. В то же время, по свидетельствам очевидцев, народный избранник в то время отнюдь не выглядел изможденным.

URA.RU выяснило, что в 2000-х и начале 2010-х годов Илья Гаффнер и его "напарники" вели финансовую деятельность на трех офшорных территориях. Как стало известно Международному консорциуму журналистских расследований, в 2005 году Гаффнер учредил фирму EG — Invest Group Limited. Офис предприятия располагался на Кипре. Одновременно с этим Гаффнер возглавлял совет директоров инвестиционно-финансовой компании "Еврогрин", занимавшейся привлечением средств частных и профессиональных инвесторов и вложениями в мировые фондовые рынки. "След" Гаффнера найден на Виргинских островах и в офшорах Княжества Лихтенштейн.

СМИ пишут, что EG — Invest Group Limited фигурировала в качестве учредителя ряда других фирм, однако она ни разу не упоминалась ни в одной из деклараций о доходах Ильи Гаффнера. Сам он кстати, пишут журналисты, заявляет, что не имеет ни к одной из иностранных коммерческих структур никакого отношения.

Россияне в комментариях к новости на площадках СМИ недоумевают: "Как такие экземпляры пробираются во власть?". "И эти люди у нас пишут законы?", — задаются вопросами пользователи в Сети, в очередной раз отмечая, что властным структурам в России "нужна тотальная чистка, другой вопрос, что на это вряд ли стоит надеяться — рука руку моет".

"Это лишь малая часть айсберга", — добавляют участники обсуждений, с горечью констатируя, что таких представителей власти в стране найдется немало. "В депутаты, увы, идут не за тем, чтобы думать о народе", — резюмируют авторы комментариев в Сети.

Ольга Толмачева