Состоялось Открытое первенство России по высокоточной стрельбе

Под Волгоградом лучшие снайперы страны продемонстрировали свое мастерство. Фото: forum.guns.ru

Пламенеющие тюльпанами поволжские степи в районе военного полигона "Прудбой" в Волгоградской области в начале мая огласились звуками выстрелов, сообщает "Российская газета". Здесь состоялось Открытое первенство России по высокоточной стрельбе. Лучшие снайперы державы с помощью собственной спортивной подготовки и верного друга – винтовки отстаивали право войти в состав сборной команды страны. Спортсмены соревновались на лучший результат при стрельбе на точность на дальние, заранее известные, дистанции до 1000 ярдов (914,4 метра). Подобные соревнования класса F, по мнению профессионалов, сродни знаменитой "Формуле-1", где важно не только умение пилота, но и надежность его машины. В этих состязаниях, наравне с точностью снайпера, играет главенствующую роль класс его винтовки, ее высокая точность, дальность и убойная мощь, хорошая оптика, габариты, легкость, кучность и другие качества.

— Готовясь к соревнованиям, мы решительно остановили свой выбор на винтовках от "Московской Оружейной Компании" и ее люксового подразделения "Bespoke Gun, — рассказали после первенства его победители — абсолютный чемпион в открытом классе Игорь Чернов и его коллега и соперник – Андрей Серсков. – Да иначе и быть не могло, этому оружию пока нет равных в мире.

Согласны с чемпионами и оружейные эксперты. Боевые и спортивные характеристики оружия, изготовленного и подготовленного "Московской Оружейной Компании" и "Bespoke Gun" просто не оставляют спортсменам, использующим другое оборудование, никаких шансов. Чего стоит недавний триумф на соревнованиях "2nd Extreme Skiritai Legasy Competition" в Италии двух московских снайперов, членов сборной Федерации по стрелковому спорту Александра Кравцова и Валерия Шица! Стрелки признали, что надежность вышеупомянутых винтовок выше всяких похвал. Более того, это оружие производитель готовит конкретно под задачи будущего владельца.

Словом, нет никаких сомнений в том, что оружие "Московской Оружейной Компании" и "Bespoke Gun" и прославленные российские снайперпы еще не раз потеснят с пьедестала почета родоначальников стрелкового спорта – США и Англию.