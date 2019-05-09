Не бойтесь и действуйте: у трех знаков зодиака сильно изменится судьба в мае

Астрологи рассказали, кому в последний месяц весны следует приготовиться к изменениям в жизни
Это интересно 09:00

Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждут серьезные перемены в жизни в мае.

В списке — Тельцы. Звезды рекомендуют представителям этого знака зодиака быть осторожными с финансами. Крупные покупки в мае лучше не совершать, как и не брать кредит. Траты следует планировать так как есть риск остаться "на бобах".

Противоречивым месяцем май станет для Дев. Возможны проблемы в разных сферах деятельности, а также в личной жизни. Непростой месяц можно провести с меньшим ударом по психике, если сохранять спокойствие и не нервничать по пустякам.

А вот для Рыб перемены в мае будут благоприятные. Ничего плохого не предвидится. Более того, астрологи прогнозируют этим знакам зодиака прибыль, которую принесет им работа. Следует ловить удачу за хвост, май этому благоволит.

Карина Красилова

астрология

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