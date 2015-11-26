Спасибо, будем знать: Неприятный "сюрприз" ждет всех водителей в популярном месте (фото)

Автомобилисты предупреждают о таком уже в который раз

Водитель. Фото: pixabay.com

Автомобилистов Владивостока предупредили о неприятном сюрпризе в популярном месте — Ботаническом саду — который поджидает всех, кто будет ехать из города.

По словам пользователей соцсетей, кто едет в сторону из Владивостока мимо Ботанического сада, там стоит фоторадарный мобильный комплекс.

В комментариях пользователи были разгневаны "работой" треногни."Спасибо за информацию будем знать", — пишут пользователи.



Тренога. Фото: instagram-аккаунт dps_vl

К примеру, автомобилистов Владивостока ранее предупреждали о появлении новой камеры фиксации нарушений. Как писали в соцсетях, устройство установили недавно в районе остановки "Вертодром" на острове Русский. Это место считается известным в городе.

Пост о появлении "треноги" — мобильные фоторадарные комплексы — рядом, с которой припаркован автомобиль владельца камеры Toyota Land Cruiser — появился в популярном сообществе @ dpskontrol_125rus в социальной сети Instagram.

"Русский остров. Не летите", — написал автор поста.

Подписчики уже выразили негодование по этому поводу. По их мнению, хозяин Toyota Land Cruiser, который "охраняет" треногу, сам нарушает правила дорожного движения.

Кроме этого, "треноги" регулярно замечают в Надеждинском районе при въезде в поселок Мирный. Камера фиксаций там, как правило, не попадает в обзор водителя, и многие попадаются в такую "ловушку". Также, по словам водителей, рядом с каждой "треногой" стоят дорогие черные Toyota Land Cruiser, которые обеспечивают безопасность и является своеобразной крышей для владельцев камер.