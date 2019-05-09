"Уже в будущем?": Россияне смогут платить в магазинах по-новому

Не нужно будет носить с собой наличные и пластиковые карты
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Касса. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Россияне смогут расплачиваться за покупки в магазинах по-новому. В скором времени не нужно будет носить с собой наличные деньги и пластиковые карты.

Банк России планирует с 30 августа 2019 года начать тестирование QR-платежей в магазинах в рамках Системы быстрых платежей. Об этом сообщило агентство РБК со ссылкой на информированные источники.

Будут использоваться два типа кода. Статический QR-код будет содержать информацию о счете продавца. Для оплаты покупки нужно будет отсканировать QR-код через мобильное приложение банка, ввести на смартфоне сумму и перечислить деньги.

В динамический QR-код войдет информация о счете магазина и о сумме покупки. Для оплаты покупки пользователю достаточно будет отсканировать код. Статические коды будут содержаться на бумажных носителях, а динамические можно будет найти на кассовом дисплее.

Реализация пилотного проекта для QR-платежей с использованием обеих моделей оплаты начнется в третьем квартале 2019 года. Обе модели платежей не требуют специального оборудования. Однако потребуется установка на кассах дополнительного программного обеспечения.

По мнению главы Национального платежного совета Алмы Обаевой, QR-платежи удобнее для покупателей. Им не нужно будет носить с собой пластиковые карты. Ранее сообщалось о том, что Банк России работает над идеей использования системы быстрых платежей для перевода зарплат по номеру телефона.

Никифор Зуев

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