«Они живы, пока мы помним»: Артем с размахом отметил День победы

В мероприятии приняли участие военнослужащие войсковых частей, школьники, горожане, общественные организации, ветераны

Артем с размахом отметил День победы. Фото: Дмитрий Кучма

Праздничные мероприятия в честь 74-ой годовщины победы в Великой Отечественной Войне прошли сегодня, 9 мая, в Артемовском городском округе. В нем приняли участие военнослужащие войсковых частей, расположенных на территории Артемовского городского округа, ветераны Великой Отечественной войны, кадеты, молодежь и горожане. Также по главной городской улице прошли колонны спортсменов, общественных организаций, школьников, волонтеров, сообщает ИА PrimaMedia.

Праздничные мероприятия в Артеме начались с шествия колонны "Бессмертного полка". Почти две тысячи артемовцев с портретами своих родных, погибших на фронтах войны или уже умерших в мирное время, прошли по центральной улице города к мемориалу, воинам павших в годы Великой Отечественной Войны.

Бессмертный полк в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма Бессмертный полк в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма Бессмертный полк в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма Бессмертный полк в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма Бессмертный полк в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма Бессмертный полк в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма Бессмертный полк в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма 1 / 7

Здесь же прошла торжественная церемония возложения гирлянды и цветов к мемориалу. В возложении гирлянды приняли участие глава АГО Александр Авдеев, депутат Государственной Думы Владимир Новиков, председатель думы Артема Анатолий Бадель, представители общественных и ветеранских организаций.

Торжественная церемония возложения гирлянды и цветов к мемориалу. Фото: Дмитрий Кучма Торжественная церемония возложения гирлянды и цветов к мемориалу. Фото: Дмитрий Кучма Торжественная церемония возложения гирлянды и цветов к мемориалу. Фото: Дмитрий Кучма Торжественная церемония возложения гирлянды и цветов к мемориалу. Фото: Дмитрий Кучма 1 / 4

Затем начался торжественный митинг, который традиционно проходит на центральной площади города. Так, напротив центральной трибуны на пл. Ленина выстроились военнослужащие воинских частей АГО для парада в честь 74-ой годовщины Победы в Великой войне. Торжественный митинг с трибуны открывал глава Артемовского городского округа Александр Авдеев.

"Героизм советского солдата, одержавшего победу над фашизмом, это пример настоящего патриотизма. 9 мая навсегда останется святой датой для людей тех поколений, тех возрастов. Уважаемые ветераны, низкий поклон вам за героический труд. Пусть все грядущие дни радуют вас добрыми вестями, а вы в свою очередь по-прежнему несите своим потомкам мудрость и нравственную историю", — сказал глава города.

Артем с размахом отметил День победы. Фото: Дмитрий Кучма Артем с размахом отметил День победы. Фото: Дмитрий Кучма Артем с размахом отметил День победы. Фото: Дмитрий Кучма Артем с размахом отметил День победы. Фото: Дмитрий Кучма Артем с размахом отметил День победы. Фото: Дмитрий Кучма Артем с размахом отметил День победы. Фото: Дмитрий Кучма Артем с размахом отметил День победы. Фото: Дмитрий Кучма Артем с размахом отметил День победы. Фото: Дмитрий Кучма Артем с размахом отметил День победы. Фото: Дмитрий Кучма Артем с размахом отметил День победы. Фото: Дмитрий Кучма 1 / 10

Слова поздравления с Днем Победы артемовцам с трибуны произнес участник Великой Отечественной войны, который дошел до Берлина, знакомый многим артемовцам Иннокентий Афанасьевич Отев. Он отметил, что праздник до сих пор остается самым дорогим и самым светлым для всего нашего народа и призвал молодежь уважать ветеранов и сохранять память о тех, кто защищал нашу родину.

Артем с размахом отметил День победы. Фото: Дмитрий Кучма Артем с размахом отметил День победы. Фото: Дмитрий Кучма Артем с размахом отметил День победы. Фото: Дмитрий Кучма Артем с размахом отметил День победы. Фото: Дмитрий Кучма Артем с размахом отметил День победы. Фото: Дмитрий Кучма Артем с размахом отметил День победы. Фото: Дмитрий Кучма Артем с размахом отметил День победы. Фото: Дмитрий Кучма 1 / 7

Также к жителям города Артема обратился депутат Государственной Думы Владимир Новиков.

"9 мая – это великий праздник, никогда история не знала такого массового героизма, таких примеров отваги, стойкости и самопожертвования. Наш долг передавать из поколения в поколение память о тех, кто, не щадя свои жизни, сражался за независимость и свободу нашей родины", — сказал народный избранник.

Торжественное шествие по центральной улице города Артема открыли ветераны Великой Отечественной войны, которых разместились в ретро-автомобилях. Следом ровными колоннами торжественным маршем с равнением на ветеранов прошли военнослужащие воинских частей, расположенных на территории Артемовского городского округа.

Во время шествия творческие коллективы исполнили танцевальные номера. Ребята в военной форме и под солдатские песни смогли передать атмосферу военного времени. А настоящим украшением митинга стали красивые художественные номера с цветами, которые придали этому знаменательному дню весеннее настроение.

Артем с размахом отметил День победы. Фото: Дмитрий Кучма Артем с размахом отметил День победы. Фото: Дмитрий Кучма Артем с размахом отметил День победы. Фото: Дмитрий Кучма Артем с размахом отметил День победы. Фото: Дмитрий Кучма Артем с размахом отметил День победы. Фото: Дмитрий Кучма Артем с размахом отметил День победы. Фото: Дмитрий Кучма Артем с размахом отметил День победы. Фото: Дмитрий Кучма Артем с размахом отметил День победы. Фото: Дмитрий Кучма Артем с размахом отметил День победы. Фото: Дмитрий Кучма Артем с размахом отметил День победы. Фото: Дмитрий Кучма 1 / 10

Затем на центральной площади Артема появились колонны спортсменов, общественных организаций, школьников и волонтеров. Завершилось торжественное мероприятие флэшмобом и выступлением творческих коллективов.

Также возле памятника-мемориала артёмовцам прошла акция "Георгиевская лента". Под открытым небом были размещены фотографии и краткие биографии солдатов, которые воевали на фронте.

После торжественного митинга на придворцовой площади Артема развернулась праздничная концертная программа. Неподалеку жители смогли отведать солдатской каши, потанцевать под мелодии духового оркестра, послушать стихи о войне и победе. Желающие позаниматься спортом приняли участие в различных спортивных соревнованиях на стадионе "Угольщик".

В городском парке развернулась праздничная лоточная торговля, различные соревнования и конкурсы, в которых с удовольствием принимали участие и взрослые и дети. Но на этом праздник для артемовцев не заканчивался.

С 20.00 в городском парке культуры и отдыха началась вечерняя праздничная программа с участием творческих коллективов города, а в 22 часа небо украсит фейерверк. С 22 до 23 часов можно будет повеселиться на праздничной дискотеке.