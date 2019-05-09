Шесть знаков зодиака, которых действительно ждет приятный сюрприз в мае

Астрологи прогнозируют успех лишь для некоторых представителей зодиакального круга

Карты. Фото: pixabay.com

Согласно прогнозам астрологов, в мае шесть знаков зодиака смогут существенно поправить свои финансовые дела. Более того, звезды сулят богатство и небывалую прибыль. Но не всем.

Повезет Овнам. Доход придет в мае не только из официальных источников, но также из неофициальных. Точнее долгожданную прибыль принесет, наконец, подработка. Овны долгое время во что-то вкладывали силы, и вот пришло время пожимать плоды своих трудов.

Звезды рекомендуют и дальше упорно работать и меньше тратить время на развлечения. Май – это тот месяц, который надо провести в трудах, а отдыхать можно уже потом, когда прибыль польется, как из рога изобилия.

Интуиция и правильно принятые решения помогут обогатиться в мае и Ракам. Случайных и шальных денег не ждите. Астрологи рекомендуют включить голову, и разум подскажет, какую сделку следует заключить, чтобы деньги потекли рекой.

Несказанно повезет в финансовом плане в середине мая Львам. Однако стоит сократить расходы и не тратить слишком много. Это касается только развлечений, а вот на партнеров и коллег, а также инвесторов тратиться стоит. Это будет хорошим вложением, которое в будущем вернется сторицей.

Серьезные деньги ждут Скорпионов. Поток изобилия буквально обрушится на голову представителей этого знака зодиака. Но слишком много тратить не стоит. Если Скорпион является руководителем, в мае ему светят выгодные контракты. Наемным же работникам повысят зарплату.

Улучшится финансовое положение и у Стрельцов, причем доход придет из разных источников. Серьезный доход в мае Стрельцам принесет работа и вложения в перспективные проекты. Главное действовать самостоятельно и никому не доверять.

Намного лучше с финансами станет у Рыб. Денег будет больше, а доходы начнут поступать чаще. Звезды говорят, что возобновятся старые связи, которые также повлияют на увеличение дохода.

Возможно, даже поступит выгодное предложение, связанное с переездом.

Карина Красилова