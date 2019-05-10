Катер затонул в окрестностях мыса Басаргина во Владивостоке

Пострадавших вовремя спасло другое проходившее мимо судно
Происшествия 18:15
Тонущий катер у мыса Басаргина. Фото: Скриншот видео Instagram-аккаунта "Новости Владивостока"

Малый катер класса Bayliner затонул возле мыса Басаргина сегодня, во Владивостоке. Трех человек, находившихся на борту, подобрало проходившее мимо другое судно, сообщает ИА PrimaMedia.

Малый 12-местный катер класса Bayliner затонул в окрестностях мыса Басаргина во второй половине дня сегодня, 10 мая.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю, пострадавшие сообщили, что наскочили на некое подводное препятствие. Когда люди на борту поняли, что судно тонет, они начали подавать сигналы бедствия и к ним подошел другой схожий катер и благополучно подобрал всех троих находившихся в беде людей. Позже на место прибыли сотрудники ГИМС И ДВРПСО.

Погибших в происшествии нет, катер затонул.

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