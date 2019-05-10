Шереметьево, где сгорел лайнер с пассажирами, вошел в ТОП-10 лучших аэропортов мира

Рейтинг составлен по отзывам пассажиров

Аэропорт Шереметьево. Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Аэропорт Шереметьево, где сгорел лайнер SSJ 100 с пассажирами, вошел в ТОП-1— лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp. Рейтинг составлен по отзывам пассажиров, оценивших воздушные гавани по уровню комфорта, качеству обслуживания, возможности купить поесть/попить и ряду других критериев.

Первым в рейтинге в очередной раз стал международный аэропорт Хамад в Катаре, он удерживает лидерство с 2015 года. На втором месте Токио, Япония. Замыкает тройку лидеров аэропорт Афин, Греция.

Далее аэропорты в десятке лучших расположились следующим образом: Афонсу Пена, Бразилия; Гданьский аэропорт имени Леха Валенсы, Польша; международный аэропорт Шереметьево, Россия; аэропорт Чанги, Сингапур; международный аэропорт Раджив Ганди, Индия; аэропорт Тенерифе Норте, Испания; аэропорт Виракопус, Бразилия.

Всего в списке 134 аэропорта, из них самую низкую оценку получил Портела в Португалии. Кроме того, среди аутсайдеров лондонский Гатвик, аэропорт Парижа — Орли, а также аэропорт Манчестера и международный аэропорт Кувейта.

В рейтинг попали еще два российских аэропорта — Домодедово, занявший 92 место и Кольцово в Екатеринбурге с 94 местом.

Отмечается, что эксперты AirHelp использовали собственные данные для исследования, изучив отзывы о работе воздушных гаваней 40 тысяч пассажиров в 40 странах.

Ольга Толмачева