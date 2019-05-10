Выяснилось, в каких российских городах люди со страхом смотрят в будущее

Эксперты назвали число россиян, полностью или в основном уверенных в собственном завтрашнем дне. Оказалось, что таких насчитывается 59%, остальные 41% смотрят в будущее с опаской.

Больше всего уверенных в будущем оказалось в Чите (73%), Череповце (69%), Улан-Удэ (69 процентов), Новосибирске и Тольятти (по 68%) — это те города, где сильна промышленная отрасль.

Меньше всего уверенных в своем "завтра" в Ярославле (45%), Ростове-на-Дону (47%) и Владикавказе (48%). Такие данные содержатся в отчете аналитиков Финансового университета при правительстве России по итогу опроса россиян, пишет РГ. Эксперты опросили жителей 78 городов с населением более 250 тысяч человек.

По мнению аналитиков, в городах аутсайдеров рейтинга у жителей преобладают пессимистичные настроения — люди боятся потерять работу и не найти новую из-за высокой конкуренции за хорошие рабочие места.

Аналитики также выяснили, насколько граждане страны уверены в будущем предприятия, на котором они трудятся. Оказалось, что самые стабильные предприятия, по мнению работающих на них граждан, находятся в Калуге, Череповце, Томске, Кургане и Калининграде.

Ольга Толмачева