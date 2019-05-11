"Диплом фармацевта": раскрыты нюансы биографий пилотов сгоревшего в Шереметьево лайнера

Отец командира судна спасал пассажиров в Арктике
Общество 02:55
Тематическое изображение. Фото: Антон Балашов

СМИ выяснили интересные детали биографий пилотов лайнера, сгоревшего в аэропорту Шереметьево 5 мая. Выяснилось, что командир судна раньше был военным летчиком, а его отец спасал пассажиров в Арктике. Что касается второго пилота — он имеет диплом фармацевта.

По данным KP.RU, Денис Евдокимов, 43-летний пилот "Аэрофлота" — выпускник Балашовского высшего военного авиаучилища (ВВАУЛ) — закончил его в 1996 году.

"После выпуска проходил службу в частях авиации пограничных войск в отдельном авиационном отряде погранслужбы ФСБ в "Шереметьево", — говорится о Евдокимове на сайте выпускников Балашовского ВВАУЛ.

"Спасали скарб, убивая задыхающихся пассажиров?": россияне о трагедии с авиалайнером

Как пишет издание, спустя 15 лет после выпуска летчик уволился в запас и переучился на пилота гражданской авиации. Кстати, отец командира воздушного судна тоже был пилотом: он является генерал-майором авиации и носит звание заслуженного военного летчика СССР. Так, о генерале Евдокимове есть отдельная глава в книге "Крылья границы", посвященной пограничной авиации. В ней напечатан рассказ о том как Александр Евдокимов, управляя "транспортником" ИЛ-14, спас больше двадцати пассажиров, посадив самолет в Арктике, в экстремальной ситуации.

Второй пилот суперджета, 36-летний Максим Кузнецов, как выяснили журналисты, учился в Ставропольском базовом медицинском колледже. По рассказу приятеля Кузнецова, тот получил диплом фармацевта, но долгое время "увлекался самолетами". В 28 лет Максим Кузнецов поступил в Сасовское летное училище гражданской авиации, закончил его и устроился на работу в "Аэрофлот".

Оба пилота все еще находятся в больнице. Врачи диагностировали у них ожоги дыхательных путей и отравление продуктами горения. Состояние пилотов оценивают как средней тяжести.

Напомним, 5 мая во время посадки в аэропорту Шереметьево загорелся самолет авиакомпании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100, на борту находилось 78 человек, спасти удалось только 37 из них. Приоритетной версией катастрофы называется ошибка экипажа.

Ольга Толмачева

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

"Аэрофлот" массово отменяет рейсы Superjet 100

"Молния ни при чем": озвучены точные причины гибели пассажиров горящего самолета

Пошла лавина паники: уже четвертое ЧП с самолетами за несколько часов

самолеты авиакатастрофа

Танки, самолет Ил-2, дорожки и освещение: "Аллею славы" создадут на Сахалине

24 апреля, 12:30

Рейс Южно-Сахалинск — Хабаровск отложен на три часа из-за технических неполадок

4 апреля, 10:50

Авиакомпания «Россия» вошла в европейский рейтинг лучших по отзывам на портале Tripadvisor

3 апреля, 18:05
Церемония открытия литературного фестиваля будет посвящена новым героям России
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia