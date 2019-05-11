"Диплом фармацевта": раскрыты нюансы биографий пилотов сгоревшего в Шереметьево лайнера

Отец командира судна спасал пассажиров в Арктике

Тематическое изображение. Фото: Антон Балашов

СМИ выяснили интересные детали биографий пилотов лайнера, сгоревшего в аэропорту Шереметьево 5 мая. Выяснилось, что командир судна раньше был военным летчиком, а его отец спасал пассажиров в Арктике. Что касается второго пилота — он имеет диплом фармацевта.

По данным KP.RU, Денис Евдокимов, 43-летний пилот "Аэрофлота" — выпускник Балашовского высшего военного авиаучилища (ВВАУЛ) — закончил его в 1996 году.

"После выпуска проходил службу в частях авиации пограничных войск в отдельном авиационном отряде погранслужбы ФСБ в "Шереметьево", — говорится о Евдокимове на сайте выпускников Балашовского ВВАУЛ.

Как пишет издание, спустя 15 лет после выпуска летчик уволился в запас и переучился на пилота гражданской авиации. Кстати, отец командира воздушного судна тоже был пилотом: он является генерал-майором авиации и носит звание заслуженного военного летчика СССР. Так, о генерале Евдокимове есть отдельная глава в книге "Крылья границы", посвященной пограничной авиации. В ней напечатан рассказ о том как Александр Евдокимов, управляя "транспортником" ИЛ-14, спас больше двадцати пассажиров, посадив самолет в Арктике, в экстремальной ситуации.

Второй пилот суперджета, 36-летний Максим Кузнецов, как выяснили журналисты, учился в Ставропольском базовом медицинском колледже. По рассказу приятеля Кузнецова, тот получил диплом фармацевта, но долгое время "увлекался самолетами". В 28 лет Максим Кузнецов поступил в Сасовское летное училище гражданской авиации, закончил его и устроился на работу в "Аэрофлот".

Оба пилота все еще находятся в больнице. Врачи диагностировали у них ожоги дыхательных путей и отравление продуктами горения. Состояние пилотов оценивают как средней тяжести.

Напомним, 5 мая во время посадки в аэропорту Шереметьево загорелся самолет авиакомпании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100, на борту находилось 78 человек, спасти удалось только 37 из них. Приоритетной версией катастрофы называется ошибка экипажа.

Ольга Толмачева