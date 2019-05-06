"Спасали скарб, убивая задыхающихся пассажиров?": россияне о трагедии с авиалайнером

Одни обвиняют выживших пассажиров, другие жалеют (ВИДЕО)

Авиалайнер авиакомпании "Аэрофлот" выгорел полностью. Фото: Следственный комитет РФ

Выжившие в сгоревшем Sukhoi Superjet 100 спасали свой скарб, убивая задыхающихся пассажиров с задних рядов — едкие комментарии такого рода наводнили дискуссионные площадки СМИ и паблики. Одни обвиняют спасшихся "со своими сумочками" пассажиров, другие жалеют их.

О том, что эвакуацию пассажиров из горевшего самолета компании "Аэрофлот" в Шереметьево затрудняли пассажиры, озаботившиеся спасением своей ручной клади, накануне "раструбили" многие СМИ. Действительно ли пассажиры с передних рядов спасали свои вещи, пока на задних рядах погибали люди, не имея возможности пройти — говорить сложно. Но на кадрах, опубликованных telegram-каналом Mash, видно как несколько десятков человек, спасшихся из лайнера, в сопровождении сотрудников аэропорта идут по залу и несут сумки, рюкзачки, верхнюю одежду.

Теле— и радиоведущий Владимир Соловьев выступил в защиту пассажиров, которые во время эвакуации из охваченного огнем самолета спасали ручную кладь.

"Не стоит обвинять выживших, пытавшихся вытащить свою ручную кладь. Всегда сложно оценить уровень реальной опасности, когда находишься внутри ситуации. Проблема совсем в ином. Очевидно, что такого рода экстренная ситуация не просчитывалась, что является недоработкой конструкторов", – написал Соловьев в Twitter.

Журналист также уточнил, что попадание молнии в самолет — одна из причин произошедшего по версии Следкома — не редкость. Этот фактор учитывается при конструировании самолетов.

"Невозможно себе представить современный самолет для которого попадание молнии является фатальным", – подчеркнул телеведущий.

Журналиста поддержал писатель Сергей Минаев. Он написал в Telegram, что нельзя судить пассажиров, спасавших ручную кладь. В то же время, чем руководствовались эти люди — остается загадкой, добавил публицист. Возможно, "вещизм" и стремление "иметь, а не быть" уже взяло над этими людьми верх.

"Люди в страхе и в панике действуют на уровне животных инстинктов. Но то, что инстинкт подсказывает им в первую очередь спасать свой скарб, теряя, возможно, драгоценные минуты, спасающие жизнь – это о многом в этих людях говорит", – заявил Минаев.

По мнению главреда RT Маргариты Симоньян, инстикт подсказывает людям спасать в первую очередь жизнь, а не вещи.

"Животный инстинкт не подсказывает задержаться в горящем самолете на пару минут, чтобы спасти красивую сумочку. Убивая задыхающихся пассажиров задних рядов. Это как раз противоречит животному инстинкту. Я уж молчу о человеческом", – написала она в своем Telegram-канале.

Пользователи соцсетей в многочисленных постах и пабликах придерживаются такого же мнения: "Неужели свои тряпки, телефоны людям важнее спасения чужих жизней?", — задаются вопросом участники обсуждений.

Большинство погибших в лайнере, по предварительным данным, отравились продуктами горения. Погибли 41 человек, спаслись только 37. В ряде СМИ накануне опубликовали цифры по времени эвакуации — сроки превысили нормативы — 55 секунд против 90 положенных в норме. Однако, напоминают, авторы комментариев в Сети, некоторые СМИ, вероятно, забыли что спасти удалось меньше половины пассажиров. Для остальных самолет стал летающим гробом.

Между тем, многие сочувствуют спасшимся пассажирам. На кадрах из Шереметьево выжившие "идут как под конвоем", — пишут авторы комментариев, жалеющие пассажиров, которым довелось пережить страшное.

"Ни психологов рядом, никого, кроме бездушных теток. Вы там хоть понимаете, в каком состоянии сейчас эти люди?!" — возмущаются участники обсуждения, отмечая, что так водят только заключенных.

"Меньше всего виноваты пассажиры. Ну как, к примеру винить пассажира, если среди них много малоподвижных, суетливых, много кого парализует страх. Проблема комплексная, начиная с конструктивных особенностей самолёта, слаженности и профессионализма экипажа и аэродромных служб", — вторят им другие.

"Зато идут с вещами", — парируют в ответ "оппозиционно-настроенные" авторы. "Многие идут с рюкзачками за плечами, и это кладется в багажный отсек. Открыть и взять — это время, цена которому — жизнь", — добавляют они.

Вместе с тем, все участники обсуждения сходятся в одном: сейчас важно отдать дань скорби, почтить память тех, кто не выжил в этой чудовищной катастрофе. Со всм остальным разберется следствие.

Возможно, в результате очередной трагедии в небе, в авиационные правила, и без того, написанные кровью, внесут изменения и, например, отсеки для ручной клади в самолетах будут блокировать до полной остановки лайнера в штатном режиме, с надеждой пишут авторы постов в Сети.

Выжившие. Идут как под конвоем, ещё и с собакой! Сами! Ни психологов рядом с каждым, никого, кроме бездушных тёток. Эй, Алё! Вы там хоть понимаете в каком состоянии сейчас эти люди?! pic.twitter.com/zOb8VsC4Is — Jane_Malkovich (@vesna_vesna_ves) 6 мая 2019 г.

В материале использовано видео канала Mash.

Ольга Толмачева